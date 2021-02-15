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    • 15.02.2021 09:24
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    , Kutülamare ve Kuruluş Osman'dan sonra olay dizi! Adeta kasırgalar estirecek! Tanıtımı resmen büyüledi

    ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi! Ekranlarda kasırgalar estirecek! Tanıtımı resmen büyüledi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı yine çok konuşulacak bir projeyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Celâleddin Harezmşah dönemini anlatacak dizi tanıtımıyla kısa sürede büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda dizi hakkında açıklama yapan senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, ’da galası yapılan "" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini ifade etmişti. Şimdi gözler dizisinde yaşanacak gelişmeler çevrildi.

    Mendirman Celaleddin dizisi bomba gibi geliyor!

    Tarihi dizi ve film projelerindeki başarısıyla adından sürekli söz ettiren Mehmet Bozdağ yepyeni bir tarihi dizi projesine daha imza attı. Tanıtımı yayınlanan dizi kısa sürede büyük dikkat çekerken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşulacak. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayınlanmaya başladı. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Mendirman Celaleddin dizisine izleyiciler kısa sürede yoğun bir ilgi gösterdi.

    KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

    Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

    Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor.

    13 bölümlük dizi, her pazar izleyicisi ile buluşacak.

    Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

        MEHMET BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

        Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini belirtti.

        Celaleddin Harezmşah dizisinin galası için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Bozdağ, diziyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bozdağ, diziyle ilgili çalışmalara 2 sene önce Özbekistan hükümetinin isteği üzerine başladıklarını söyledi. İlk etapta dizinin 13 bölümünü çektiklerini aktaran Bozdağ, ocak ayından itibaren de Türkiye'de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

        Dizinin konsept olarak farklı bir proje olduğunu ve dizide sinema dili anlamında yeni bir bakış sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozdağ, "Bu diziyi, Özbek kültürünü, Maveraünnehir coğrafyası ve tarihini anlatması açısından daha farklı ve bambaşka bir bakış açısıyla ekrana getirmeye çalıştık. Umut ediyorum, tüm dünya izleyecek." ifadesini kullandı.

        Bozdağ, Celaleddin Harezmşah'ın tarihin en önemli kumandanlarından olduğunu ve İslam dünyasını koruyan büyük bir cengaver olduğunu ifade ederek "Biz de bu cengaverin hikayesini anlaşmaya çalıştık. Harezmşah dizisi, onun Cengizhan ile olan mücadelesi tüm dünyada büyük bir ses getirecek." ifadesini kullandı.

            "ÖZBEK OYUNCULAR, MUAZZAM KALİTEDELER"

            Dizide rol alan Özbek oyuncularla ilgili görüşlerini de aktaran Bozdağ, "Özbek oyuncuları tanıdıkça, onları daha çok sevmeye başladım. Özbek oyuncular, muazzam kalitedeler, çok iyi yetişmişler. Tüm duygu ve düşüncelerini çok iyi anlatabiliyorlar. Artık birçok projede, Özbek oyuncular yer alacak. Kuruluş Osmanlı'da yeni sezonda yine Özbek oyuncularla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

            Özbek aktörlerin oyunculukları kadar iş ahlaklarının da çok iyi olduğuna işaret eden Bozdağ, "Mesleklerine çok sahip çıkıyorlar, kendi kültürlerini koruyabiliyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

            "BU DİZİ, ÖZBEK SİNEMASI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

            Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da Celaleddin Harezmşah dizisinin yapımı için Mehmet Bozdağ'la çalışmalarında, onun Türk ve Özbek halklarının tarihini çok iyi bilmesi ve sevmesinin çok etkili olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

                "Mehmet Bozdağ'la çalışmamızın sebebi, Özbek halkının tarihini kendi tarihi olarak görmesinden, Özbek halkının tarihine olan derin sevgisinden kaynaklanıyor. Bozdağ'ın bu diziyi çekerken kendi tarihini beyaz perdeye taşıyor gibi yaklaşması beni çok etkiledi. Bu diziyle Özbek sinema sanatı adeta yeniden uyanacak, Özbek sinemasının yeni bir düzeye çıkmasında bir etken olacak. Bu dizi, Özbek sineması için bir örnek teşkil edecek."

                Hafta sonu, Taşkent'teki bir otelde Özbekçe versiyonunda "Benim Celaleddin" olarak adlandırılan dizinin galası düzenlenmiş ve dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluşmuştu.
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                Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul, Kutülamare ve Kuruluş Osman'dan sonra olay dizi! Adeta kasırgalar estirecek! Tanıtımı resmen büyüledi