Tarihi dizi ve film projelerindeki başarısıyla adından sürekli söz ettiren Mehmet Bozdağ yepyeni bir tarihi dizi projesine daha imza attı. Tanıtımı yayınlanan dizi kısa sürede büyük dikkat çekerken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşulacak. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayınlanmaya başladı. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Mendirman Celaleddin dizisine izleyiciler kısa sürede yoğun bir ilgi gösterdi.

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.