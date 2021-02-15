İzleyicisini her çarşamba ekranları başında soluksuz bırakan Kuruluş Osman'da bu hafta fırtınalar esecek. Her bölümüyle izleyicilerini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıktı. Nikola, Bayhoca'nın ardından Bamsı Bey'in işini bitirmeyi gözüne kestirse de Osman Bey buna engel oldu. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında Şeyh Edebali'nin geldiği ve Nikola'nın yeni planlar için hareket geçtiği görülüyor. Osman Bey'in "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek" sözlerinin damgasını vurduğu bölümde gelecek hafta heyecan yine arşa çıkacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.
BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!
Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.
Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.