Nikola ve askerlerini karşısında görünce kılıcına davranan ve Çömlekçi'yi korumaya çalışan Bamsı Bey, Nikola'nın "Sürüden ayrılan ihtiyar geyiklerin başına ne gelir bilir misin? Bir elini senden aldılar… Ötekini de ben alacağım…" sözlerine "Yüreğin varsa gel de beni kendin al Nikola!" diyerek yanıt verdi.

Bamsı Bey, Nikola'nın askerlerine kahramanca direnirken, korumak için canını siper ettiği Çömlekçi İdris tarafından sırtından hançerlendi.