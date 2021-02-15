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    • Magazin
    • 15.02.2021 17:59
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    • 15.02.2021 17:59
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    'ya bir rahatlık geldi 'E bu kadar da olmaz' dedirtti! Mısırlı sevgilisiyle en mahrem pozlarını paylaştı bir de sansürledi

    Şeyma Subaş'yı şu sıralar tutabilene aşk olsun. 'nın eski eşi sosyal medya fenomeni , İtalyan DJ Guido Senia'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı önce bu aşkı gözlerden uzak yaşadı. Ancak sonunda Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu ifşalandı. Mısırlı ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle paylaşım yapamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle mahrem anlarını sosyal medyada paylaştı ağızlar açık kaldı. Şeyma Subaşı bir de üstüne fotoğrafları sansürleyince ' E bu kadar da olmaz' dedirtti.

    Şeyma Subaşı'ya bir rahatlık geldi 'E bu kadar da olmaz' dedirtti!

    Şeyma Subaşı'ya bir rahatlık geldi 'E bu kadar da olmaz' dedirtti! Mısırlı sevgilisiyle en mahrem pozlarını paylaştı bir de sansürledi... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü. Bir süre adı kimseyle anılmayan Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki Şeyma Subaşı Instagram hesabından öyle fotoğraflar paylaştı ki 'yine yaptı yapacağını' dedirtti.

    İtalyan bir DJ olan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bu defteri kapattı. Son zamanlarda yeni Mısırlı sevgilisiyle adından söz ettiriyor.

    Gününün birçok anını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Subaşı, yeni sevgilisiyle geçirdiği vakitleri de burada paylaşmaya başladı. İlk olarak sevgilisini gözlerden uzak tutan Subaşı, artık fazla fazla paylaşıyor.

        Aşkını ilan ettiğinden beri durdurulamaz bir şekilde sevgilisiyle özel anlarını paylaşan Subaşı, tepkilere isie hiç aldırış etmiyor.

        Geçtiğimiz günlerde bornozlu bir şekilde sevgilisine sarmaş dolaş sarılmış halini Instagram'a yükleyen Subaşı, yine en özel anlarını sosyal medyada paylaştı.

        "EVDE"

        Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düştü.

            Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

            Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.

            Art arda aşk dolu fotoğraflarını paylaşan Subaşı için "Bu kadarına da pes", "Kızını düşünmüyor musun?" ve "İyi ki bir sevgilin oldu" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Şeyma Subaşı, yurt dışına kapağı attı Türkiye'ye uğramıyor bile. Denizin güneşin ve kumun keyfini çıkarıyor.
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            Haberler Magazin Şeyma Subaşı'ya bir rahatlık geldi 'E bu kadar da olmaz' dedirtti! Mısırlı sevgilisiyle en mahrem pozlarını paylaştı bir de sansürledi