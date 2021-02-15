Şeyma Subaşı'ya bir rahatlık geldi 'E bu kadar da olmaz' dedirtti! Mısırlı sevgilisiyle en mahrem pozlarını paylaştı bir de sansürledi... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü. Bir süre adı kimseyle anılmayan Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki Şeyma Subaşı Instagram hesabından öyle fotoğraflar paylaştı ki 'yine yaptı yapacağını' dedirtti.