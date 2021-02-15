Seren Serengil'in yeni ekmek kapısı Hande Erçel formülü! Hande Erçel'den geri durması mahkemeye koştu... Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek. Bu karar ünlü isimleri harekete geçirdi. Onlardan biri de Seren Serengil oldu.
Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, Hande Erçel'in davasından yola çıktı. Serengil, kendisine yeni kazanç kapısı buldu.
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.