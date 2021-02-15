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    • 15.02.2021 12:34
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    • 15.02.2021 12:34
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    'in yeni ekmek kapısı formülü! Hande Erçel'den geri durması mahkemeye koştu

    'i örnek alan , 'Yeni ekmek kapım' deyip yaptığı açıklamayla olay oldu. Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a kendisine 'bazlama surat' dediği için dava açmış, geçtiğimiz günlerde mahkeme sonuçlanmış ve 2 bin TL tazminat kazanmıştı. Hande Erçel'in tazminat kazanması Seren Serengil'i harekete geçirdi. Seren Serengil'den geldi. Serengil, kötü yorum yapanları tespit ettiğini belirterek, "10 bin TL'lik dava açacağım" ifadelerini kullandı.

    Seren Serengil'in yeni ekmek kapısı Hande Erçel formülü!

    Seren Serengil'in yeni ekmek kapısı Hande Erçel formülü! Hande Erçel'den geri durması mahkemeye koştu... Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek. Bu karar ünlü isimleri harekete geçirdi. Onlardan biri de Seren Serengil oldu.

    Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, Hande Erçel'in davasından yola çıktı. Serengil, kendisine yeni kazanç kapısı buldu.

    Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

        Suçlu bulunan Kılınç, Erçel'e 2 bin 180 TL ödeyecek. Bu davanın gündeme gelmesi ünlüleri de harekete geçirdi. Seren Serengil'den ilk atak geldi.

        Ünlü şarkıcı, "Hande Erçel 2 bin TL aldıysa bizim bu sene kazanacağımız tazminatın haddi hesabı yok. Yeni ekmek kapım bu" şeklinde konuştu.

        Serengil, "Sadece bana kötü yorum yapanları tespit edilmesi için çalışan iki avukatım var. Şimdiden yaklaşık 200 kişi bulundu her birine 10 bin TL'lik dava açacağım" ifadelerini kullandı.

            Hande Erçel'in eski haline 'bazlama surat' benzetmesi yapılması büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, açtığı davada yüzü gülen taraf oldu.

            PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

            Öte yandan Instagram'da yayınladıkları pozlarda photoshop uyguladıkları gerekçesiyle ünlü kadınları eleştiren Seren Serengil, dün kendisi kurbanı oldu.

            49 yaşındaki şarkıcı, hikaye paylaşımında Instagram filtresi uygulayınca, güneş gözlüğünün üzerinde göz belirmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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