Soluksuz bırakan sahneleriyle adeta perşembe gününün efsanesi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'da yeni fragman için heyecan doruklara ulaştı. Annesinin katiline adım adım ulaşan Demir herkesi şok edecek gerçeğin peşinde koşturmaya başladı. Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalktı. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!