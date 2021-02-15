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    • Magazin
    • 15.02.2021 11:57
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    • 15.02.2021 12:18
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    Kendini ele verdi yakasını kurtaramıyor! : Derhal ayyuka çıkaracak

    Kendini ele verdi yakasını kurtaramıyor! nda yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekleyen izleyiciler perşembe gününe odaklandı. Demir, annesi Hünkar Yaman'ın katiline adım adım yaklaştı. Sonunu adım adım hazırlayan Behice para için tutanak tutulurken uzaklaştırıldı. Elbette Behice paranın peşini bırakmadı ve soluğu konakta aldı. Hünkar Yaman ile ilgili ortaya çıkacak gerçek şokları üst üste yaşatacak. Heyecan verici gelişmelerin ardı sıra yaşandığı dizide yeni bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda yer ediniyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Soluksuz bırakan sahneleriyle adeta perşembe gününün efsanesi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'da yeni fragman için heyecan doruklara ulaştı. Annesinin katiline adım adım ulaşan Demir herkesi şok edecek gerçeğin peşinde koşturmaya başladı. Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalktı. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

    TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI

    Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

    Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır!

        Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

        ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

        Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

        GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

        Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır!

            Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

            FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR

            Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez.

            Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

                HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?

                Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!
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                Haberler Magazin Kendini ele verdi yakasını kurtaramıyor! Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı: Derhal ayyuka çıkaracak