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    • 15.02.2021 09:34
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    'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! ‘Senden çocuk yapacağım, ölene kadar benim kadınım olacaksın’

    'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! 3 değişik sosyal medya hesabından kendisini tehdit eden ‘saplantılı hayranı hakkında savcılığa başvuran 25 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya Instagram hesaplarından gelen cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlardan endişe duyduğunu ifade ederek şikayette bulundu. Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

    Özgü Kaya'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! Atv ekranında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi, Aralık ayında final yaparak izleyicilerine veda etmişti. Dizide birlikte rol alan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'ın aşk yaşadıkları finalden sonra ortaya çıkmıştı.

    25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi: "bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. 'Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm', 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım', 'Ölene kadar benim kadınım olacaksın' şeklinde mesajlar yollamaktadır."


    'BANA ZARAR VEREBİLİR'
    "Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" diyen Kaya'nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.
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    Haberler Magazin Özgü Kaya'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! ‘Senden çocuk yapacağım, ölene kadar benim kadınım olacaksın’