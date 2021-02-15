Özgü Kaya'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! Atv ekranında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi, Aralık ayında final yaparak izleyicilerine veda etmişti. Dizide birlikte rol alan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'ın aşk yaşadıkları finalden sonra ortaya çıkmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi: "bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. 'Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm', 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım', 'Ölene kadar benim kadınım olacaksın' şeklinde mesajlar yollamaktadır."