Ekranları sallıyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Burak Deniz meğerse...

Yayınlanan bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Maraşlı'nın Cemal'i herkesi hayreten düşürdü. Adından söz ettiren gen oyuncu Burak Deniz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşkına çevirdi.
BURAK DENİZ KİMDİR?
Atv'nin başarılı dizisi Maraşlı'da başrol karakteri Burak Deniz ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazanırken öte yandan sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye isimli yapımların oyuncu kadrosunda yerini aldı.
Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.
Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı. 2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.
2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.