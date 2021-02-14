Ekranları sallıyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Burak Deniz meğerse...

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.

Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı. 2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.