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    • Magazin
    • 15.02.2021 17:47
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    • 15.02.2021 17:47
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    ? Araştırması gündemde sıklıkla yapılıyor. TV8’in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında haftanın ilk gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı, günün eleştirileri yapıldı ve puanlar verildi. Peki ’da günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? 6 kız 6 erkek yarışmacının stillerini sergilediği yarışmada haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir gün sona erdi. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da günün puanları açıklandı. Cuma günü elenen kız ve erkek yarışmacılar yerine yeniler geldi ve kıyasıya rekabet sürüyor. İzlemeyi kaçıranlar Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. 15 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puanlamasına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    15 ŞUBAT PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Elif: 7
    Ceren: 10
    Özde: 9
    Birben: 11
    Rabia: 17
    Tuğçe: 15

    Batıcan: 18
    Arif: 19
    Meriç: 9
    Mehmet: 14
    Adnan: 17
    Ali Nail: 18

    GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en şıkı kızlardan Özde oldu, erkeklerde ise Arif oldu. Yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptılar.

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi olan isim 96 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Fatma ve Emre bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen isimler oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        DOYA DOYA MODA BATICAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.
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