GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Günün en şıkı kızlardan Özde oldu, erkeklerde ise Arif oldu. Yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptılar.



DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)



Haftanın birincisi olan isim 96 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)



Fatma ve Emre bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen isimler oldu.

YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!



Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.