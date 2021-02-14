Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Dün yayınlanna Survivor dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi, heyecanlı mücadeleyi kaçıranlar ise araştırmalara başladı. Acun Ilıcalı ada konseyini toplayarak adadan gitmesi yönünde en çok oy alan ismi açıkladı. Peki bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu
SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ilk oynanan oyun olan market ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Parkurda takım içi uyumun önemli olduğu market ödülünde skor 5-4'e geldi. Ünlülerden İsmail - Melis, Gönüllülerden Steven - Aleyna ikilisi atıcı olarak parkura çıktı. Aleyna - Melis karşılaşmasında geriden gelmesine karşı Aleyna oyunu alarak skoru 5-5 yaptı. Sonraki oyunda Melis - Steven mücadelesinde ise İsmail'in küpleri yanlış dizmesi sonucunda oyunu kaybetti. Ve Gönüllüler 6-5 öne geçti. Son oyunda ise Gönüllülerden Ayşe, Ünlülerden Merve atıcı olarak parkura çıktı. Bu oyunu da kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.