SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.



SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu



