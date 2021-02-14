EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkiya 182. bölüm fragmanı ATV'de izle

EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ramo'da dört oyuncunun ardı ardına diziden ayrılması izleyiciyi isyan ettirdi. Özellikle Ramo dizisinin son bölümlerinde 4 ünlü oyuncuyla birlikte Olgun Şimşek'in veda etmesi EDHO izleyicileri heyecanlandırdı. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi ve Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarında heyecan yarattı. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu taleplerin artmasında etken oldu.
Eşkiya 182. bölüm fragmanı ATV'de izle
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ!
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölüm fragmanı ekrana geldi...