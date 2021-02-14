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    • Magazin
    • 14.02.2021 11:52
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    • 14.02.2021 11:52
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    EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkiya 182. bölüm fragmanı ATV'de izle

    EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hedeflerini muvaffakiyetli bir biçimde nihayete erdirebilmek tutkusu güden Ceylan, Bahar'la ortaklık kurarak elini güçlendirmiştir. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181.son kısımda; Hasımlarının basit basit pes edebilecek bir yapıya sahip olmadıklarının özellikle altını çizen Ceylan, eğer onların işini tamamlamamaları vaziyetinde ucunun beğendiklerine değeceği iletisini verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan her geçen gün artıyor. Son günlerde EDHO'ya geri mi dönüyor sorusu ekranlarının merakla takip edilen dizisi Ramo'da peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrası akıllarda yer ediniyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'da 'Silah sesleri işitiliyor!' Vurulan isim kim?

    EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ramo'da dört oyuncunun ardı ardına diziden ayrılması izleyiciyi isyan ettirdi. Özellikle Ramo dizisinin son bölümlerinde 4 ünlü oyuncuyla birlikte Olgun Şimşek'in veda etmesi EDHO izleyicileri heyecanlandırdı. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi ve Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarında heyecan yarattı. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu taleplerin artmasında etken oldu.

    Eşkiya 182. bölüm fragmanı ATV'de izle

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ!

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölüm fragmanı ekrana geldi...

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümüyle 16 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

        Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

                2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.

                Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

                Ödülleri

                1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
                2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

                    2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                    2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                    2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                    2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                    2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

                    Filmleri ve Dizileri

                    2020 Ramo
                    2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
                    2012 - Gözetleme Kulesi
                    2012 - Yalan Dünya
                    2009-2010 - Kapalı Çarşı
                    2005 - Beyaz Gelincik
                    2005 - Kapıları Açmak
                    2003 - Yazı Tura
                    2003 - Alacakaranlık
                    2002 - Beşik Kertmesi

                    2001 - Yeşil Işık
                    2000 - Yedi Numara
                    1998 - Karışık Pizza
                    1998 - Dış Kapının Mandalları
                    1997 - Bir Demet Tiyatro

                    1996 - Sihirli Ceket
                    1995 - Yer Çekimli Aşklar
                    1994 - Aziz Ahmet
                    1994 - Gülşen Abi
                    1993 - Tersine Dünya
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                    Haberler Magazin EDHO'da silah sesleri geceyi kapladı vurulan isim şoke etti! Hasımları pes etmedi! Eşkiya 182. bölüm fragmanı ATV'de izle