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    • Magazin
    • 13.02.2021 00:13
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    • 13.02.2021 00:29
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    "Ben antikorluyum gidin şikayet edin" demişti... Piknikçi 'ye 4 bin 369 lira para cezası!

    'de bulunan i'nde arkadaşlarıyla maskesiz piknik yapan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ünlü şarkıcı , kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermiş, "ben antikorluyum" demişti. Söz konusu olayın ardından makamlığı, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için İrem Derici'ye 4 bin 369 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

    İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin' diye tepki göstermişti.

    Kadıköy Kaymakamlığı Derici'ye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.



    "GİDİN ORAYA ŞİKAYET EDİN" DEMİŞTİ...
    10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti.




    KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI DUYURDU: PARA CEZASI VERİLDİ
    Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.



        PARA CEZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
        Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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