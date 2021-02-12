İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin' diye tepki göstermişti.
Kadıköy Kaymakamlığı Derici'ye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.
"GİDİN ORAYA ŞİKAYET EDİN" DEMİŞTİ...
10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI DUYURDU: PARA CEZASI VERİLDİ
Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.