Serüveni ansızın noktalanacak yayın akışını sıkıntıya soktu! Rafa kaldırılıyor TV8'den flaş karar ilerleyen günlerde...

Serüveni ansızın noktalanacak yayın akışını sıkıntıya soktu! O dizi hakkında flaş karar TV8'de ilerleyen günlerde final yapacağı iddia ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dair dikkat çeken bir gelişme yaşanacağı konuşuluyor. Özellikle son zamanlarda TV 8' de bazı projelerin hayat geçmesiyle yeni kararların alınması gündeme geldi. Ocak ayında Masterchef 2020'nin final yapması ve Survivor 2021'ın 9 Ocak'ta başlamasıyla birlikte TV8'de yeni dönemde neler yayınlanacağı merak ediliyor. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşulan iddialardan birisi oldu.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.