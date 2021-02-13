Heyecanı dorukta yaşatan sahneleriyle Ramo dizisi halen çok konuşulan dizielr arasında yer alıyor. Özellikle en çılgın isim olarak tarif edilen Sibel karakterinin veda edip etmediği akıllarda bir soru işareti olarak yerini korumaya başladı. Ramo'nun geçen hafta yayınlanan bölümünde Sibel'in düğünde vurulması ve peşi sıra yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıkmıştı. Ağır yaralı olarak kurtulan ancak daha sonra Sibel'e hastanedeyken bombalı tuzak kuruldu. Ramo'nun Sibel'in başında "Kalk gidelim" diye ağlaması yürek burkmuştu. Ancak gerçek ortaya çıktı ve Sibel'i Ramo'nun düşmanının kaçırdığı ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi dizide gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

ESRA BİLGİÇ VEDA MI EDİYOR?

Sibel karakterine başarıyla hayat veren Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ramo'nun Sibel'in mezarı başında ağladığı anlar izleyicileri hüzünlendirdi.