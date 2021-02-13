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    • Magazin
    • 13.02.2021 22:20
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    • 13.02.2021 22:20
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    Senarist sağ gösterip sol vurdu! 'da hakikat gün yüzüne çıkıyor! Meğer planı çok başkaymış...

    Senarist sağ gösterip sol vurdu! 'da hakikat gün yüzüne çıkıyor! Meğer planı çok başkaymış... Aksiyonun zirvede olduğuı Ramo dizisinde 'in başına ardı ardına gelen olaylar herkesi şaşırttı. tarafından canlandıran Sibel karakteri neşeli ve gülderen tavırlarıyla izleyicilerin sevdiği bir karakter olarak gönüllerde yer edinmişti. Sibel'in düğünde vurulması, ardından yaralı olarak yattığı odaya hastaneye hemşire-bakıcı kılığında giren iki kişinin bomba koyup odayı havaya uçurması karşısında şaşkınlık yaratmıştı. Ancak gerçekler bu hafta gün yüzüne çıkmaya başladı. Sibel'i Ramo'nun düşmanlarından birinin kaçırdığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Ramo'da hakikat gün yüzüne çıkıyor! Meğer planı...

    Heyecanı dorukta yaşatan sahneleriyle Ramo dizisi halen çok konuşulan dizielr arasında yer alıyor. Özellikle en çılgın isim olarak tarif edilen Sibel karakterinin veda edip etmediği akıllarda bir soru işareti olarak yerini korumaya başladı. Ramo'nun geçen hafta yayınlanan bölümünde Sibel'in düğünde vurulması ve peşi sıra yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıkmıştı. Ağır yaralı olarak kurtulan ancak daha sonra Sibel'e hastanedeyken bombalı tuzak kuruldu. Ramo'nun Sibel'in başında "Kalk gidelim" diye ağlaması yürek burkmuştu. Ancak gerçek ortaya çıktı ve Sibel'i Ramo'nun düşmanının kaçırdığı ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi dizide gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    ESRA BİLGİÇ VEDA MI EDİYOR?

    Sibel karakterine başarıyla hayat veren Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ramo'nun Sibel'in mezarı başında ağladığı anlar izleyicileri hüzünlendirdi.

    Ramo'nun en efsane isimlerinden olan Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise bu hafta netlik kazandı. Sibel'i Ramo'nun düşmanlarının kaçırdığı ortaya çıktı.

    SİBEL VURULDU! ÖLÜMLE BURUN BURUNA...

    Ramo ve Sibel'in düğün gününde gerçekleşen saldırı sonucu Sibel vuruldu. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü.

        Sibel'in aniden ortaya çıkan kardeşi Gizem, Nehir ile iş birliği yaptı. Gizem'in Nehir'e düğünde bulunan korumaları haber vermesi üzerine Nehir ile beraber planın içinde olan Korkut'un adamları saldırıya geçti. Yapılan saldırıda Sibel vurulurken, Sibel'i kanlar içinde gören Ramo'nun korku dolu hali izleyicileri de derinden etkiledi.

        RAMO'NUN YENİ GÖREVİ

        Ramo, İstanbul'un büyük patronu Yıldırım'la tanıştı ancak bu görüşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım, Mazhar'a İstanbul'u yönetme görevini verirken, Ramo'yu da İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirdi. Ailesiyle tehdit edilen Ramo, kendi yıktığı düzeni yeniden kurmak zorundaydı.

        SİBEL'İN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

        Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.

            ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

            Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1.77 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

            Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

            8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı.

                Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

                Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermektedir.
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