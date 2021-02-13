Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman dizisi çarşamba günleri zirvedeki yerini kimselere kaptırmıyor. Heyecanın her geçen giderek arttığı dizide bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından anbean izlendi. Nikola planlarına bir yenisini daha katarak bu kez Bamsı Bey'i yakalayıp Osman Bey'e onunla zarar vermeye kalkışsa da aldığı cevap çok sert oldu. Ekranlarda 45. bölümün bitmesiyle birlikte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola ve Papa'nın ajanlarının yeni planlar yaptığı görülürken obası ve sırları tehlike altında olan Osman Bey düşmana en büyük resti çekiyor. İşte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.
BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!
Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.
Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.