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    • Magazin
    • 14.02.2021 00:04
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    • 14.02.2021 00:04
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    Hainlerin topunun köküne kibrit suyu dökecek! nda biletini çat diye kesiyor

    Hainlerin topunun köküne kibrit suyu dökecek! nda biletini çat diye kesiyor Her bölümüyle izleyicilerini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıktı. Nikola, Bayhoca'nın ardından Bamsı Bey'in işini bitirmeyi gözüne kestirse de Osman Bey buna engel oldu. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında Şeyh Edebali'nin geldiği ve Nikola'nın yeni planlar için hareket geçtiği görülüyor. Osman Bey'in "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek" sözlerinin damgasını vurduğu bölümde gelecek hafta heyecan doruklarda olacak.

    Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman dizisi çarşamba günleri zirvedeki yerini kimselere kaptırmıyor. Heyecanın her geçen giderek arttığı dizide bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından anbean izlendi. Nikola planlarına bir yenisini daha katarak bu kez Bamsı Bey'i yakalayıp Osman Bey'e onunla zarar vermeye kalkışsa da aldığı cevap çok sert oldu. Ekranlarda 45. bölümün bitmesiyle birlikte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola ve Papa'nın ajanlarının yeni planlar yaptığı görülürken obası ve sırları tehlike altında olan Osman Bey düşmana en büyük resti çekiyor. İşte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

    NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

    Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

    Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

    BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

    Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

    Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

        TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

        Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

        İHANETİN PENÇESİNE DÜŞEN BAMSI BEY ŞEHİT Mİ OLUYOR?

        Çömlekçi İdris'in ihanetiyle Nikola'nın hazırladığı tuzağa düştü. Kullandığı merhemle Bamsı Bey'in elini yeniden kullanabilmesini sağlayan Çömlekçi İdris, merhemin bittiği ve yolların güvenli olmadığı bahanesiyle Bamsı Bey'i obadan çıkarmayı başardı. Papa'nın ajanları ile işbirliği yapan Çömlekçi İdris, Bamsı Bey'i Nikola ve askerlerinin kurduğu tuzağa çekti.

        Nikola ve askerlerini karşısında görünce kılıcına davranan ve Çömlekçi'yi korumaya çalışan Bamsı Bey, Nikola'nın "Sürüden ayrılan ihtiyar geyiklerin başına ne gelir bilir misin? Bir elini senden aldılar… Ötekini de ben alacağım…" sözlerine "Yüreğin varsa gel de beni kendin al Nikola!" diyerek yanıt verdi.

        Bamsı Bey, Nikola'nın askerlerine kahramanca direnirken, korumak için canını siper ettiği Çömlekçi İdris tarafından sırtından hançerlendi.

            Nikola, Çömlekçi'nin ihanetini "Papanın şanlı casusu kayının koca ihtiyarını devirdi demek" sözleriyle kutladı.

            Bamsı Bey, kendisine kurulan tuzaktan sağ kurtulabilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürüldüğünü öğrendiğinde ne yapacak? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

            BALA HATUN VE TARGUN VE KOZLARINI PAYLAŞIYOR

            Targun Hatun, emrindeki Kuman askerleri ile birlike Bala Hatun'u ve yanındakileri tuzağa düşürdü.

            Gonca Hatun, Kuman askerlerinin attığı oklarla yaralanırken; Bala Hatun yanındaki Aksu Hatun'u Osman Bey'e haber vermesi için obaya gönderdi. Targun ve askerlerinden kurtulmak için izini kaybettirmeye çalışan Bala Hatun, Gonca Hatun'un yaralı olması nedeniyle köşeye sıkıştı.

            Gonca Hatun'u korumak için saklandığı yerden çıkan ve kılıcını çekerek Targun'a meydan okuyan Bala Hatun, "Bana içirdiğin zehri burnundan getireceğim" diyerek meydan okudu. İkilinin kapışmasında Targun, Bala Hatun'un keskin hamleleri karşısında çaresiz kaldı. Emrindeki askerlerden yardım isteyen Targun, Bala Hatun'u sıkıştırınca Gonca Hatun da yarasına aldırış etmeden yardıma geldi.

            Bala Hatun ve Gonca Hatun sırt sırta vererek son savunmasını yaparken; Aksu Hatun'un haberi yetiştirdiği Osman Bey alpleri yetişti.

                Bala Hatun, emrindeki askerleri öne sürerek kaçmaya başlayan Targun'un peşine takıldı ancak Targun atını gizlediği yere ulaşarak kaçmayı başardı. Bala Hatun, Targun'un arkasından bakarken, "Bu iş burada kalmayacak!" diyerek Gonca Hatun'un intikamını alacağına söz verdi.

                Bala Hatun'u öldürmeyi başaramayan Targun'un yeni hamlesi ne olacak? Nikola, Targun'un başarısızlığına nasıl tepki verecek? Osman Bey, Bala Hatun'un tuzağa düşürülmesine nasıl karşılık verecek?

                Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
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                Haberler Magazin Hainlerin topunun köküne kibrit suyu dökecek! Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında biletini çat diye kesiyor