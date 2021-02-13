Beşinin ani vedası saç baş yoldurdu! OIgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları! Hızlıca sağ gösterip sol vurucak. Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecan yaşattı. Adından sürekli söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan her geçen gün artıyor. Son günlerde Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor sorusu Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Ramo'da peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrası akıllarda yer ediniyor. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla sosyal medya platformlarında Kimsesiz Doğan geldi, Yaşar da gelsin şeklinde yapılan yorumların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte Yaşar'ın dönmesini isteyen izleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.