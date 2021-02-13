Beşinin ani vedası saç baş yoldurdu! OIgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları! Hızlıca sağ gösterip sol vurucak. Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecan yaşattı. Adından sürekli söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan her geçen gün artıyor. Son günlerde Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor sorusu Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Ramo'da peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrası akıllarda yer ediniyor. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla sosyal medya platformlarında Kimsesiz Doğan geldi, Yaşar da gelsin şeklinde yapılan yorumların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte Yaşar'ın dönmesini isteyen izleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.