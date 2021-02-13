Yıllarca dillerden düşmeyen Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. TV 8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan ve her hafta heyecanla izlenen Kırmızı Oda dizisinde konuk ve yeni transferlerin ardı ardı kesilmiyor. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan Maria ile Mustafa dizisinde rol alan İpek Tenolcay yeni yıla Kırmızı Oda dizisiyle merhaba diyecek. Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat vereceği öğrenildi. Şimdi izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyor.

İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.