Çukurova'nın efsanesi farkı yere gidiyor şimdi sıra Davut'ta! Evdeki hesap çarşıya uydu! Üç ay sonra bir anda...

Adeta soluksuz bir şekilde izlenen ve her hafta ekranları başındaki izleyicisinin gönlüne taht kurmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in vedası üzüntü yaratmıştı. Çukurova'da Yılmaz karakterinin vedası son haftaların en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakterinin vedası ve yeni karakterlerin diziye katılmasıyla Çukurova'da yeni bir dönem başladı. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye dair bazı detaylar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı ise merak konusu oldu.

DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.