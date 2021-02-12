İlk olarak perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin yayın günü perşembeye alınmıştı. Ancak alınan bu karar da fayda etmedi. Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman ve ikinci sırada yer alan Sadakatsiz dizisi yerini kimseye kaptırmıyor. Sol Yanım dizisinde kan kaybı sürüyor. Star TV tarafından çarşamba olarak revize edilen dizinin reytingleri bu hafta da total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler ise kanal tarafından alınacak kararı heyecanla beklemeye başladı.

FİNAL YAPIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sol Yanım dizisi ekrana final yapıyor. Sol Yanım dizisi 13. bölümde final yaparak ekranlara veda ediyor.