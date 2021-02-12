

ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.



Sosyal medyada #CesaretiminSebebi etiketi ile gündem olan AKINCI dizisinin son bölümünde Nergis ve Akıncı karakteri arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.



Söz konusu sahnede AKINCI'nın "Kötülerinki cesaret değil, onlarınki cürret" şeklinde söylediği sözler dikkat çekti.