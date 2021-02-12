ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Sosyal medyada #CesaretiminSebebi etiketi ile gündem olan AKINCI dizisinin son bölümünde Nergis ve Akıncı karakteri arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.
Söz konusu sahnede AKINCI'nın "Kötülerinki cesaret değil, onlarınki cürret" şeklinde söylediği sözler dikkat çekti.
AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"
Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar.
Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır.