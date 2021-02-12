Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.02.2021 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 23:25
    ABONE OL

    Kötülerinki cesaret değil, onlarınki cürret! ve arasında geceye damga vuran diyalog

    Başrollerinde ve Büşra Develi'nin olduğu dizisinin yeni bölümü yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. AKINCI'nın son bölümünde ve Akıncı karakteri arasında geçen diyalog geceye damgasını vururken o sahne izleyiciden tam not aldı. İşte AKINCI dizisinde kayda geçen o anlar...

    AKINCI'da geceye damga vuran an!


    ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

    Sosyal medyada #CesaretiminSebebi etiketi ile gündem olan AKINCI dizisinin son bölümünde Nergis ve Akıncı karakteri arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.

    Söz konusu sahnede AKINCI'nın "Kötülerinki cesaret değil, onlarınki cürret" şeklinde söylediği sözler dikkat çekti.



    AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

    Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar.

    Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır.

        Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

        GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

        Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

        Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır.

            Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Kötülerinki cesaret değil, onlarınki cürret! AKINCI ve Nergis arasında geceye damga vuran diyalog