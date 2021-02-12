Karadağlı'nın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Usta oyuncunun, Ceran ile aşk yaşadığı ve sevgilisini kızıyla tanıştırdığı öne sürülmüştü.

Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Karadağlı, "Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.