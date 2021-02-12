Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle arabada aşk pozu verdi! Bu kez gerçekten çocuklar duymasın... Tamer Karadağlı bir süredir aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı 'Taş fırın Haluk' karakteriyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ile 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın arabada aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aralarındaki 30 yaş farkla uzun süre konuşulan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız, ilişkilerine tam gaz devam ediyor.
53 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süre önce 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.
Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asılmıştı. Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, aşk sorularına cevap vermeden uzaklaşmıştı.
Kendisinden 30 yaş küçük olan Yıldız ile birlikte olan Karadağlı, yaş farkını soran muhabire "Kime ne?" diyerek tepki göstermişti.
Karadağlı dün ise sevgilisinin çektiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak aşkını ilan etmişti. Sahil kenarında otururken telefonuyla uğraşan Karadağlı'nın o hallerini gören Yıldız, telefonuna sarılmıştı. Fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Karadağlı, "Denize bakmak varken bu adam niye telefona bakar ki" diyerek Iraz Yıldız'ı etiketlemişti.
Genç piyanist Iraz Yıldız, önceki gün ise Tamer Karadağlı'nın aracında çektiği fotoğrafı Instagram'ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.
Tamer Karadağlı, 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanmıştı.
Karadağlı'nın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Usta oyuncunun, Ceran ile aşk yaşadığı ve sevgilisini kızıyla tanıştırdığı öne sürülmüştü.
Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Karadağlı, "Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.
Usta oyuncu, "Kendisi ile 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.
IRAZ YILDIZ KİMDİR?
raz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi. 2017 Eylül'de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana' Sony Classical ile kaydetmiştir. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.