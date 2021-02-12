Danla Bilic'e sorarsanız çok para kazanmıyor ama Instagram'da lüks içinde! Açıklaması bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti... Danla Bilic, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Sosyal medya fenomenlerinin çok kazandığı yönde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunan Danla Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum.' dedi ve aylık kazancı hakkında yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. Danla Bilic'in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı.