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    • 12.02.2021 16:54
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    • 12.02.2021 16:54
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    'e sorarsanız çok para kazanmıyor ama Instagram'da lüks içinde! Açıklaması bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti

    'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan , kazancı hakkında öyle bir açıklama yaptı ki kafalar allak bullak. Lüks içine yaşadığı görülen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına katıldı. Hakkında merak edilenlerden, özel hayatına, geçirdiği estetik operasyonlardan, mide küçültme ameliyatı hakkında pek çok konuya değinen 26 yaşındaki Danla Bilic aylık kazancı hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Bakın Danla Bilic neler söyledi neler.

    Danla Bilic'e göre çok para kazanmıyor ama Instagram'da lüks içinde!

    Danla Bilic'e sorarsanız çok para kazanmıyor ama Instagram'da lüks içinde! Açıklaması bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti... Danla Bilic, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Sosyal medya fenomenlerinin çok kazandığı yönde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunan Danla Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum.' dedi ve aylık kazancı hakkında yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. Danla Bilic'in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı.

    Makyaj videolarıyla YouTube'da ünlenen Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına geçtiğimiz gün konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Danla Bilic, sosyal medya fenomenlerinin kazandığı paralar hakkında da konuştu.

    Lüks içinde yaşamasına rağmen çok para kazanmadığını açıklayan Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz.' dedi.

        Mide ameliyatı olması hakkında konuşan Bilic, 'Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim' ifadelerini kullandı.

        DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

        İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

        4 kez ameliyat masasına yattığını belirten Danla Bilic, 'Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' açıklamasında bulundu.

            TEPKİ ÇEKEN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!

            Geçtiğimiz ekim ayında 26 yaşına basan Danla Bilic'in sosyal mesafesiz ve tedbirsiz eğlencesi tepki toplamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Bilic'i sorumsuzlukla suçlamıştı.

            Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, "dudak uçuklatan reklam kazancı" şeklindeki haberler ile sık sık magazin gündemine geliyor.
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