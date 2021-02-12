Her perşembe akşamı reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son gelişmeler heyecanın doruklara tırmanmasına neden oldu. Bu haftaki bölümde para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmadı ve soluğu konakta aldı Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştü. Bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!