Ses sanatçısı Onur Akay, 'yer kapma yarışı' şeklinde basına yansıyan olayla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Önce Ayşe Mine'yi aradım. Ayşe Abla çok üzgündü ve bana 'Böyle güzel bir programın üstüne gölge düşmesin diye, ne öncesinde ne de çıkan haberlerden sonra konuşmadım ve konuşmayacağım. Ama o bölümün kesilmemiş videosunu izlersen kimin haklı olduğunu görürsün' dedi..."