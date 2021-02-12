İbrahim Tatlıses'in programında bir garip popo krizi! Star TV İbo Show'daki büyük kavga ifşa oldu perde arkası bambaşka... Star TV'de yayınlanan 'İbo Show' programı, bu kez şarkılar ve ünlü konuklarının yanı sıra ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ayşe Mine, Faruk Tınaz, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve usta Ahmet Selçuk İlkan konuk olmuştu. Programda yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Ses sanatçısı Onur Akay, 'yer kapma yarışı' şeklinde basına yansıyan olayla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ayşe Mine, Faruk Tınaz, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve usta Ahmet Selçuk İlkan konuk olmuştu. Sanatçıların hep birlikte şarkı okuduğu sırada yaşanan kriz, ekran görüntüleri ile sosyal medyada gündem olmuştu. Programda yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Sanatçılar toplu halde şarkı söylerken yer kapma krizi görenleri hayrete düşürmüştü. Ayşe Mine hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaşmıştı. Mine, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küsmüştü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan fark etmişti.