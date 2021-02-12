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    • Magazin
    • 12.02.2021 20:34
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    • 12.02.2021 20:34
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    'nin iki efsanesi ve Abidin yıllar sonra yan yana geldi! Bulamama lüksümüz yoktur...

    'nin iki efsanesi ve Abidin yıllar sonra yan yana geldi! "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle ve başta gümrük işlerine bakan ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi bir araya geldi!

    Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.

    İKİ EFSANE YAN YANA!

    İki efsane isim olarak anılan Abidin (Abidin Yerebakan) ve Tuncay Kantarcı (Osman Wöber) yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.

    TUNCAY KANTARCI

    Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Osman Wöber tarafından canlandırılmış karakter. (7-97)

    Mehmet Karahanlı tarafından yetiştirilmiştir. Dış ticaret ve gümrük işlerinde görev yapmış üst düzey bir bürokrattır. Karahanlı'nın desteğiyle Türkiye'deki bütün gümrükleri yönetir hâle gelmiştir. Erdal Kömürcü, Tuncay'ın yanında çalışmıştır. Abidin Seferoğlu en yakın adamıdır. Ona Abi (A harfi kısa okunur.) der ve sık sık çapsızlıkla suçlar. Konseye girecek kadar yeraltı dünyasında yükselmiştir. Oldukça hassastır. Titizlik ve simetri hastalığı had safhaya ulaşmıştır. Yanında karınca duası taşır. Mafyaya yapılan operasyon sonucu Abidin ile birlikte hapse girer. Hapiste Abidin, kaçmanın tek yolunun akıl hastanesine yatmak olduğunu söyler. Laz Ziya'nın şişlenerek ölümüne şahit olunca akıl hastanesinde tedavi görür.

    Pusu'da akıl hastanesinden çıkar. Hastanede tanıştığı Hüsnü Yalınkılıç'tan onunla birlikte gelmesini ister. Hüsnü de kabul eder ve Tuncay Kantarcı'nın sağ kolu olur. Polat, yeni misyonunda ondan faydalanmak istemiştir. Akıl hastanesinden çıkınca ilk olarak Polat'ı ziyarete gider. Polat, ona bazı faili meçhul cinayetleri sorar. O zamanları yaşamış olan Tuncay da Polat'ın sorularını cevaplar. Özellikle Çağrı Toros ile ilgili verdiği bilgiler Polat'ın dikkatini çeker. Toros ailesine yardım etmeye karar veren Polat, Torosların hastanesini alır. Tuncay Kantarcı'yı da hastane müdürü yapar. Polat'a yakın olduğu için İskender Büyük tarafından kaçırılıp işkence edilir. Polat tarafından kurtarılır. Hastane müdürü olduğu süre içerisinde doktorlardan Asu Miray Sonkan'a âşık olur. Ancak Asu, İhtiyarlar adına bir görevde yakalanır ve sorgulanmamak için zehir içerek kendini öldürür. Tuncay, bu duruma çok üzülür.

        ABİDİN YEREBAKAN KİMDİR?

        1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize'de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı.

        Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı. Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakterini canlandırdı.

        2009'da Kolpaçino'da bir fenomen hâline gelen "Ekrem" karakterini canlandırdı. 2017'de mide ameliyati geçirdikten sonra 46 kilo verdi.

            OSMAN WÖBER KİMDİR?

            Osman Wöber 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

            Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

            1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.

                2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.

                Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.
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                Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi Tuncay Kantarcı ve Abidin yıllar sonra yan yana geldi! Bulamama lüksümüz yoktur...