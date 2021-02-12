Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.
İKİ EFSANE YAN YANA!
İki efsane isim olarak anılan Abidin (Abidin Yerebakan) ve Tuncay Kantarcı (Osman Wöber) yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.
TUNCAY KANTARCI
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Osman Wöber tarafından canlandırılmış karakter. (7-97)
Mehmet Karahanlı tarafından yetiştirilmiştir. Dış ticaret ve gümrük işlerinde görev yapmış üst düzey bir bürokrattır. Karahanlı'nın desteğiyle Türkiye'deki bütün gümrükleri yönetir hâle gelmiştir. Erdal Kömürcü, Tuncay'ın yanında çalışmıştır. Abidin Seferoğlu en yakın adamıdır. Ona Abi (A harfi kısa okunur.) der ve sık sık çapsızlıkla suçlar. Konseye girecek kadar yeraltı dünyasında yükselmiştir. Oldukça hassastır. Titizlik ve simetri hastalığı had safhaya ulaşmıştır. Yanında karınca duası taşır. Mafyaya yapılan operasyon sonucu Abidin ile birlikte hapse girer. Hapiste Abidin, kaçmanın tek yolunun akıl hastanesine yatmak olduğunu söyler. Laz Ziya'nın şişlenerek ölümüne şahit olunca akıl hastanesinde tedavi görür.
Pusu'da akıl hastanesinden çıkar. Hastanede tanıştığı Hüsnü Yalınkılıç'tan onunla birlikte gelmesini ister. Hüsnü de kabul eder ve Tuncay Kantarcı'nın sağ kolu olur. Polat, yeni misyonunda ondan faydalanmak istemiştir. Akıl hastanesinden çıkınca ilk olarak Polat'ı ziyarete gider. Polat, ona bazı faili meçhul cinayetleri sorar. O zamanları yaşamış olan Tuncay da Polat'ın sorularını cevaplar. Özellikle Çağrı Toros ile ilgili verdiği bilgiler Polat'ın dikkatini çeker. Toros ailesine yardım etmeye karar veren Polat, Torosların hastanesini alır. Tuncay Kantarcı'yı da hastane müdürü yapar. Polat'a yakın olduğu için İskender Büyük tarafından kaçırılıp işkence edilir. Polat tarafından kurtarılır. Hastane müdürü olduğu süre içerisinde doktorlardan Asu Miray Sonkan'a âşık olur. Ancak Asu, İhtiyarlar adına bir görevde yakalanır ve sorgulanmamak için zehir içerek kendini öldürür. Tuncay, bu duruma çok üzülür.