Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.

İKİ EFSANE YAN YANA!

İki efsane isim olarak anılan Abidin (Abidin Yerebakan) ve Tuncay Kantarcı (Osman Wöber) yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.