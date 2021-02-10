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    • Magazin
    • 10.02.2021 09:39
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    • 10.02.2021 09:39
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    Gündemde en çok merak edilen ve araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında yine hem gergin hem rekabet dolu hem de heyecanlı gelişmeler yaşandı. En duygusal ödül olan iletişim için canla başla mücadele verdi. Peki ? Heyecan dolu bir ada konseyinin ardından bir yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı, peki bu kişi kim oldu? İşte de yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor yarışmaları dün iletişim ödülü için mücadele verdi. Peki 9 Şubat Survivor iletişim oyununu Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Parkurda yaşanan heyecanlı yarışın ardından yine bir eleme konseyi toplandı. Belirlenen eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda ederken, duygusal anlar yaşandı? Peki eleme adayları kimlerdi? İşte Survivor'dan tüm bilgiler…

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran eleme adaylarıydı Survivor'da dün akşam yapılan ada konseyi sonucunda Baran yarışmaya veda etti.

    SURVİVOR 9 ŞUBAT SMS SIRALAMASI

    Ünlüler Takımı

    12- Gonca

    11- Hayrettin

    10- Sergen

    9- Melis

    8- Merve

    7- Çağrı

    6- Barış

    5- Doğan

    4- Öykü

    3- İsmail

    2- Batuhan

    1- İlayda

        Gönüllüler Takımı

        10- Baran

        9- Aleyna Ç.

        8- Yunus Emre

        7- Aleyna

        6- Hanzade

        5- Ayşe

        4- Reşat

        3- Steven

        2- Dora

        1- Poyraz

        SURVİVOR BARAN KİMDİR?

        Baran Köse, aslen Rizeli'dir ancak 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezunu olan Baran Köse, personel trainer olarak çalışıyor.

        Muğla'da yaşayan Baran Köse, yaşamını Fitness eğitmeni olarak sürdürüyor. Heyecanlı bir yapıya sahip olduğunu ve, atışlarda kendine güvendiğini dile getiren Baran Köse'nin azimli, sıcak kanlı ve hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi.

        Survivor 2021'e yedeklerden katılan Köse, sezonda gönüllüler takımında devam edecek.

        SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan Survivor iletişim oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı. Yarışmacılar oyun sırasında, parkurun başında bir küpü çevirerek ardından da dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı.

        Nefes kesen oyunda Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı alınca böylece kazanan 10'a7 skorla ünlüler oldu. Ünlüler takımı yakınlarından gelen mesajla duygusal anlar yaşadı.
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