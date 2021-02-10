Survivor yarışmaları dün iletişim ödülü için mücadele verdi. Peki 9 Şubat Survivor iletişim oyununu Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Parkurda yaşanan heyecanlı yarışın ardından yine bir eleme konseyi toplandı. Belirlenen eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda ederken, duygusal anlar yaşandı? Peki eleme adayları kimlerdi? İşte Survivor'dan tüm bilgiler…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran eleme adaylarıydı Survivor'da dün akşam yapılan ada konseyi sonucunda Baran yarışmaya veda etti.
SURVİVOR 9 ŞUBAT SMS SIRALAMASI
Ünlüler Takımı
12- Gonca
11- Hayrettin
10- Sergen
9- Melis
8- Merve
7- Çağrı
6- Barış
5- Doğan
4- Öykü
3- İsmail
2- Batuhan
1- İlayda