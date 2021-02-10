Yine heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Bu hafta yayınlanan bölümde ardı ardına kurulan tuzaklar nefes kesti. Targun Hatun, emrindeki Kuman askerleri ile birlike Bala Hatun'u ve yanındakileri tuzağa düşürdü. Ardından yine hain bir pusu kurarak Kayı Obası'ndaki bey otağını bastı. Ancak tam o sırada Gündüz Bey ve Şeyh Edebalı'nın yiğitleri obaya giriş yaptı. Ekranlarda yeni bölümün sonlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.
BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!
Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.
Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.