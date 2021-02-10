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    • 11.02.2021 01:20
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    Zafer nidaları arşa yükselecek! : Tuzak içinde tuzak kuranlar bertaraf oluyor!

    Nida sesleri arşa yükselecek! nda yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Son bölümde Bamsı Bey’i obadan çıkarmayı başardı. Papa’nın ajanları ile işbirliği yapan Çömlekçi İdris, Bamsı Bey’i Nikola ve askerlerinin kurduğu tuzağa çekti. Ayrıca Targun Hatun, Nikola ile ittifak yaparak Kayı Obası'nı bastı. Tam bu esnada Göktuğ, Bala tarafından hançerlendi ve Aysu Hatun öldürüldü. İzleyiciler şimdi 46. bölüm fragmanı ile yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Yine heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Bu hafta yayınlanan bölümde ardı ardına kurulan tuzaklar nefes kesti. Targun Hatun, emrindeki Kuman askerleri ile birlike Bala Hatun'u ve yanındakileri tuzağa düşürdü. Ardından yine hain bir pusu kurarak Kayı Obası'ndaki bey otağını bastı. Ancak tam o sırada Gündüz Bey ve Şeyh Edebalı'nın yiğitleri obaya giriş yaptı. Ekranlarda yeni bölümün sonlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanında neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı...

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

    NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

    Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

    Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

    BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

    Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

    Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

        TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

        Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

        İHANETİN PENÇESİNE DÜŞEN BAMSI BEY ŞEHİT Mİ OLUYOR?

        Çömlekçi İdris'in ihanetiyle Nikola'nın hazırladığı tuzağa düştü. Kullandığı merhemle Bamsı Bey'in elini yeniden kullanabilmesini sağlayan Çömlekçi İdris, merhemin bittiği ve yolların güvenli olmadığı bahanesiyle Bamsı Bey'i obadan çıkarmayı başardı. Papa'nın ajanları ile işbirliği yapan Çömlekçi İdris, Bamsı Bey'i Nikola ve askerlerinin kurduğu tuzağa çekti.

        Nikola ve askerlerini karşısında görünce kılıcına davranan ve Çömlekçi'yi korumaya çalışan Bamsı Bey, Nikola'nın "Sürüden ayrılan ihtiyar geyiklerin başına ne gelir bilir misin? Bir elini senden aldılar… Ötekini de ben alacağım…" sözlerine "Yüreğin varsa gel de beni kendin al Nikola!" diyerek yanıt verdi.

        Bamsı Bey, Nikola'nın askerlerine kahramanca direnirken, korumak için canını siper ettiği Çömlekçi İdris tarafından sırtından hançerlendi.

            Nikola, Çömlekçi'nin ihanetini "Papanın şanlı casusu kayının koca ihtiyarını devirdi demek" sözleriyle kutladı.

            Bamsı Bey, kendisine kurulan tuzaktan sağ kurtulabilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürüldüğünü öğrendiğinde ne yapacak? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

            BALA HATUN VE TARGUN VE KOZLARINI PAYLAŞIYOR

            Targun Hatun, emrindeki Kuman askerleri ile birlike Bala Hatun'u ve yanındakileri tuzağa düşürdü.

            Gonca Hatun, Kuman askerlerinin attığı oklarla yaralanırken; Bala Hatun yanındaki Aksu Hatun'u Osman Bey'e haber vermesi için obaya gönderdi. Targun ve askerlerinden kurtulmak için izini kaybettirmeye çalışan Bala Hatun, Gonca Hatun'un yaralı olması nedeniyle köşeye sıkıştı.

            Gonca Hatun'u korumak için saklandığı yerden çıkan ve kılıcını çekerek Targun'a meydan okuyan Bala Hatun, "Bana içirdiğin zehri burnundan getireceğim" diyerek meydan okudu. İkilinin kapışmasında Targun, Bala Hatun'un keskin hamleleri karşısında çaresiz kaldı. Emrindeki askerlerden yardım isteyen Targun, Bala Hatun'u sıkıştırınca Gonca Hatun da yarasına aldırış etmeden yardıma geldi.

            Bala Hatun ve Gonca Hatun sırt sırta vererek son savunmasını yaparken; Aksu Hatun'un haberi yetiştirdiği Osman Bey alpleri yetişti.

                Bala Hatun, emrindeki askerleri öne sürerek kaçmaya başlayan Targun'un peşine takıldı ancak Targun atını gizlediği yere ulaşarak kaçmayı başardı. Bala Hatun, Targun'un arkasından bakarken, "Bu iş burada kalmayacak!" diyerek Gonca Hatun'un intikamını alacağına söz verdi.

                Bala Hatun'u öldürmeyi başaramayan Targun'un yeni hamlesi ne olacak? Nikola, Targun'un başarısızlığına nasıl tepki verecek? Osman Bey, Bala Hatun'un tuzağa düşürülmesine nasıl karşılık verecek? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
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                Haberler Magazin Zafer nidaları arşa yükselecek! Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı: Tuzak içinde tuzak kuranlar bertaraf oluyor!