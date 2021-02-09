TikTok fenomeni, Bi' Başka'da özel hayatında yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı. Güler, eski erkek arkadaşıyla ilişkisinin ilk dönemlerinde bir mutfağa girip tezgâh dolusu soğan doğradığını söyledi: "Beni bir mutfağa götürdü. Ben de birlikte yemek yapıp mum ışığında yiyeceğiz sandım. Tezgâhta haddinden fazla soğan vardı. 'Hadi başlayalım' dedi. 'Ne yemek yapacağız?' dedim. O da bana 'Ben stres atmak için sadece soğan doğrarım' dedi"
TikTok maceran nasıl başladı?
Benim küçük bir kız kardeşim var. 8 yaşında YouTube'a başladı. Ondan heves ettim, YouTube'a başladım. O dönemlerde de TikTok YouTube'a reklam veriyordu. Orada amcaların teyzelerin videolarını görüyordum. Birçok insana 'cringe' geliyordu. Bana çok eğlenceli geldi. Uygulamayı indirdim. Kendi kendime orada eğleniyordum. Başka yerde paylaşmıyordum. Arkadaşlarım da saçma buluyordu TikTok'u. Ben de hesabımda video paylaşıp hemen çıkıyordum yorumları görmemek için. TikTok'ta çok güzel bir ailem oluştu. Arkadaşlarımı hayatımdan çıkarmayı seçtim. Hiçbir zaman pişman olmadım.
Ailen ne düşünüyor TikTok kariyerin hakkında?
Kardeşim 8 yaşındayken YouTube'a başladığı için sosyal medyayla haşır neşir bir ailem vardı. Hiçbir zaman bana köstek olmadılar. Destek oldular. Kardeşimin kanalı da 1 milyon aboneye ulaştı.
Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Psikolojik baskı yaratıyor mu? Seni korkutuyor mu? Doyumsuzluk yaratıyor mu?
Yorumlardan çok çabuk etkileniyorum. Kötü yorumları görmüyorum. Beni çok üzüyor bir insanın bana durup dururken "Keşke ölsen" yazması. Bunun dışında bir olumsuzluğu yok. Doyumsuzluk da yaratmıyor. Bir insan kendini biliyorsa zaten 10 takipçiyle de 10 milyon takipçiyle de aynıdır.
Hangi bölümü okuyorsun?
Siyaset okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. Ortalama kasıyorum. İstanbul Üniversitesine geçmeyi düşünüyorum.
Beğenerek takip ettiğin YouTuber/Tiktokerlar kim?
YouTube'a ara verdiğim için uzun süredir video da izlemiyorum. Ama Berkcan Güven'in içeriklerini beğeniyordum. Makyaj içeriklerini izliyorum. Danla Bilic de başarılı bence. Ama Danla muhabbet için izlenir ya hani. O yüzden Duygu Özaslan'ı daha çok izliyorum, beğeniyorum.
"FENOMENLERİN ŞARKI ÇIKARMASI BANA DOĞRU GELMİYOR"
Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarması, oyunculuk yapması hakkında ne düşünüyorsun? Sen de şarkı çıkarmayı düşünüyor musun?
Düşünmüyorum. Her şeyin verilen emek ve eğitimle yapılması taraftarıyım. Sesim zaten çok kötü. Sesimle oynansa bile kurtarmaz :) Bir şarkıcı çıkıp "doktor olayım" demiyorsa bence bir fenomen de bilgi birikimi olmadan "bugün şarkı çıkartayım" dememeli. Yine başarılı olan arkadaşlarımız var, tebrik ederim. Ama bana çok doğru gelmiyor.
İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?
Var ama söyleyemem. Kaos yaratmak istemiyorum. Ben hiçbir zaman tartışmayı başlatan kişi olmuyorum. Bana kimse laf atmadığı sürece ben kimseyi eleştirmem, kendime saklarım fikirlerimi. Bu tartışmalara kendimi savunmak için giriyorum. Bazen kendimi tutamayıp çok fazla saldırgan davrandığım da oluyor. Son zamanlarda özellikle sinirli zamanlarımda telefonu kenara koyup düşünmem gerektiğini ve sevdiklerimle bu olayı paylaşıp ne yapmam gerektiğini düşünüyorum.