TikTok maceran nasıl başladı?

Benim küçük bir kız kardeşim var. 8 yaşında YouTube'a başladı. Ondan heves ettim, YouTube'a başladım. O dönemlerde de TikTok YouTube'a reklam veriyordu. Orada amcaların teyzelerin videolarını görüyordum. Birçok insana 'cringe' geliyordu. Bana çok eğlenceli geldi. Uygulamayı indirdim. Kendi kendime orada eğleniyordum. Başka yerde paylaşmıyordum. Arkadaşlarım da saçma buluyordu TikTok'u. Ben de hesabımda video paylaşıp hemen çıkıyordum yorumları görmemek için. TikTok'ta çok güzel bir ailem oluştu. Arkadaşlarımı hayatımdan çıkarmayı seçtim. Hiçbir zaman pişman olmadım.

Ailen ne düşünüyor TikTok kariyerin hakkında?

Kardeşim 8 yaşındayken YouTube'a başladığı için sosyal medyayla haşır neşir bir ailem vardı. Hiçbir zaman bana köstek olmadılar. Destek oldular. Kardeşimin kanalı da 1 milyon aboneye ulaştı.

Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Psikolojik baskı yaratıyor mu? Seni korkutuyor mu? Doyumsuzluk yaratıyor mu?

Yorumlardan çok çabuk etkileniyorum. Kötü yorumları görmüyorum. Beni çok üzüyor bir insanın bana durup dururken "Keşke ölsen" yazması. Bunun dışında bir olumsuzluğu yok. Doyumsuzluk da yaratmıyor. Bir insan kendini biliyorsa zaten 10 takipçiyle de 10 milyon takipçiyle de aynıdır.