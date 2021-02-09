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    • 09.02.2021 17:39
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    • 09.02.2021 17:39
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    fenomeni : Stres atmak için bana soğan doğrattı!

    ’ta 2 milyona yakın takipçisi bulunan , Bi’ Başka’da İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Özel hayatından TikTok macerasına kadar birçok farklı konuda açıklama yapan Güler, TikTok fenomenlerinin şarkı çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti.

    Aslı Güler: Stres atmak için bana soğan doğrattı!

    TikTok fenomeni, Bi' Başka'da özel hayatında yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı. Güler, eski erkek arkadaşıyla ilişkisinin ilk dönemlerinde bir mutfağa girip tezgâh dolusu soğan doğradığını söyledi: "Beni bir mutfağa götürdü. Ben de birlikte yemek yapıp mum ışığında yiyeceğiz sandım. Tezgâhta haddinden fazla soğan vardı. 'Hadi başlayalım' dedi. 'Ne yemek yapacağız?' dedim. O da bana 'Ben stres atmak için sadece soğan doğrarım' dedi"

    TikTok maceran nasıl başladı?

    Benim küçük bir kız kardeşim var. 8 yaşında YouTube'a başladı. Ondan heves ettim, YouTube'a başladım. O dönemlerde de TikTok YouTube'a reklam veriyordu. Orada amcaların teyzelerin videolarını görüyordum. Birçok insana 'cringe' geliyordu. Bana çok eğlenceli geldi. Uygulamayı indirdim. Kendi kendime orada eğleniyordum. Başka yerde paylaşmıyordum. Arkadaşlarım da saçma buluyordu TikTok'u. Ben de hesabımda video paylaşıp hemen çıkıyordum yorumları görmemek için. TikTok'ta çok güzel bir ailem oluştu. Arkadaşlarımı hayatımdan çıkarmayı seçtim. Hiçbir zaman pişman olmadım.

    Ailen ne düşünüyor TikTok kariyerin hakkında?

    Kardeşim 8 yaşındayken YouTube'a başladığı için sosyal medyayla haşır neşir bir ailem vardı. Hiçbir zaman bana köstek olmadılar. Destek oldular. Kardeşimin kanalı da 1 milyon aboneye ulaştı.

    Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Psikolojik baskı yaratıyor mu? Seni korkutuyor mu? Doyumsuzluk yaratıyor mu?

    Yorumlardan çok çabuk etkileniyorum. Kötü yorumları görmüyorum. Beni çok üzüyor bir insanın bana durup dururken "Keşke ölsen" yazması. Bunun dışında bir olumsuzluğu yok. Doyumsuzluk da yaratmıyor. Bir insan kendini biliyorsa zaten 10 takipçiyle de 10 milyon takipçiyle de aynıdır.

    Hangi bölümü okuyorsun?

    Siyaset okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. Ortalama kasıyorum. İstanbul Üniversitesine geçmeyi düşünüyorum.

    Beğenerek takip ettiğin YouTuber/Tiktokerlar kim?

    YouTube'a ara verdiğim için uzun süredir video da izlemiyorum. Ama Berkcan Güven'in içeriklerini beğeniyordum. Makyaj içeriklerini izliyorum. Danla Bilic de başarılı bence. Ama Danla muhabbet için izlenir ya hani. O yüzden Duygu Özaslan'ı daha çok izliyorum, beğeniyorum.

    "FENOMENLERİN ŞARKI ÇIKARMASI BANA DOĞRU GELMİYOR"

    Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarması, oyunculuk yapması hakkında ne düşünüyorsun? Sen de şarkı çıkarmayı düşünüyor musun?

    Düşünmüyorum. Her şeyin verilen emek ve eğitimle yapılması taraftarıyım. Sesim zaten çok kötü. Sesimle oynansa bile kurtarmaz :) Bir şarkıcı çıkıp "doktor olayım" demiyorsa bence bir fenomen de bilgi birikimi olmadan "bugün şarkı çıkartayım" dememeli. Yine başarılı olan arkadaşlarımız var, tebrik ederim. Ama bana çok doğru gelmiyor.

    İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?

    Var ama söyleyemem. Kaos yaratmak istemiyorum. Ben hiçbir zaman tartışmayı başlatan kişi olmuyorum. Bana kimse laf atmadığı sürece ben kimseyi eleştirmem, kendime saklarım fikirlerimi. Bu tartışmalara kendimi savunmak için giriyorum. Bazen kendimi tutamayıp çok fazla saldırgan davrandığım da oluyor. Son zamanlarda özellikle sinirli zamanlarımda telefonu kenara koyup düşünmem gerektiğini ve sevdiklerimle bu olayı paylaşıp ne yapmam gerektiğini düşünüyorum.

        "EN İYİ YEMEK YAPAN FENOMEN, CZN BURAK"

        Sence Tiktok Türkiye'nin en iyisi kim?

        Takipçi sayısına göre bir cevap verirsek CZN Burak deriz. YouTube'da Enes Batur deriz. Ama bence herkesin bir kategorisi var. Ben bu soruyu çok açık uçlu buluyorum. En iyi yemek yapan CZN Burak, en iyi dans eden Pelin Yar. Herkesin kategorisi farklı.

        Fenomenlerden kimi rakip olarak görüyorsun?

        Ben farklı kafalardayım. Kimseyi rakip görmüyorum kimseyle rekabet etmiyorum. En iyisi benim diye bir iddiam da yok.

        Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yediğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun?

        Genelde sessiz kalıp unutulmasını bekliyorum.

        Sana birkaç TikToker ismi vereceğim ve senin için ne ifade ettiklerini soracağım ya da ilk aklına gelen şeyi...

        Ezgizem: Tecrübeli

        Merve Yalçın: Pas

        Yaren Alaca: Şirin

        Cemre Solmaz: Başarılı

        Kürşat Juan, Berke Juan: Önceden arkadaştık. Şu an bir şey ifade etmiyorlar.

        "STRES ATMAK İÇİN SOĞAN DOĞRADIK"

        Bugüne kadarki en kötü date anın nedir?

        İlişkinin başındaydık, flört dönemiydi. Erkek arkadaşımın işi çok yoğundu. Beklenti içerisindeydim, romantik bir anımız olsun istiyordum. Bana bir gün sürpriz yapacağını söyledi. Bir mutfağa götürdü. Ben de birlikte yemek yapıp mum ışığında yiyeceğiz sandım. Tezgâhta haddinden fazla soğan vardı. "Hadi başlayalım" dedi. "Ne yemek yapacağız?" dedim. O da bana "Ben stres atmak için sadece soğan doğrarım" dedi. Bunu benimle paylaşmak istemiş. O an kavga ettik ama sonra soğan doğramaya alıştım.
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