Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir gün yaşandı. Hem eğlenceli hem de heyecanlı anların ekrana yansıdığı yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi kız ve erkek yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda birincisi hangi yarışması oldu? 9 Şubat Salı Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde derledik.
9 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Değişen yeni konsept ile artık yarışmacılar birbirlerine puan vermek zorunda. Buna göre erkeklerin verdiği oylarla kızlarda günün birincisi Rabia oldu. Erkeklerde ise birinci Batıcan oldu.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.
YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!
Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.