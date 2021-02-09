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    • Magazin
    • 09.02.2021 17:29
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    • 09.02.2021 17:33
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    ? Sorusunun merakla beklenen yanıtı belli oldu. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen fenomen yarışmada haftanın ikinci gününde neler yaşandı. Rekabetin yine üst düzeyde olduğu Doya Doya Moda’da 6 kız 6 erkek yarışmacı stillerini sergiliyor. Yeni ödül sistemi de oldukça dikkat çekiyor, peki yeni ödül sistemi nasıl ilerleyecek? Merakla araştırılan da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışması oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir gün yaşandı. Hem eğlenceli hem de heyecanlı anların ekrana yansıdığı yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi kız ve erkek yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda birincisi hangi yarışması oldu? 9 Şubat Salı Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde derledik.

    9 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Değişen yeni konsept ile artık yarışmacılar birbirlerine puan vermek zorunda. Buna göre erkeklerin verdiği oylarla kızlarda günün birincisi Rabia oldu. Erkeklerde ise birinci Batıcan oldu.

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

        Daha önce Kısmetse Olur programına katılan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.
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