ATV ekranlarında geçen hafta efsane bir bölümle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini ağırladı. Son bölümde Ceylan ve Bahar'ın Fuat tarafından esir alınması her şeyi karıştırdı. Kimsesiz Doğan kafayı hırsız Hamdi'ye iyice taktı ve Cihan'ın mekanını soyarken önünü keserek yine paralara el koydu. Behzat ve Tipi'nin evlerini basan Kaya'yı öldürmesi İdris Reis'in memleketten akrabalarını çağırmasıyla sonuçlandı. Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlenmesi ise Haşmet'i çılgına döndürdü. Haşmet, İdris Reis'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte Ceylan ve Bahar'ın tuzağa düştüğü sahne...

EDHO NEDEN YOK?

ATV ekranlarında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yok.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.

İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve EDHO yeni bölüm tarihi;