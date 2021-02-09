Survivor İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış gerçek küçük dil yutturan cinsten! Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail... Survivor 2021'in en göz önünde isimlerinden biri İsmail Balaban. Ünlüler takımında yer alan Başpehlivanlık ünvanı sahibi İsmail Balaban hem oyunlardaki performansı hem de sürekli sms birincisi çıkmasıyla ilgi odağı haline geliyor. Er meydanında bileği bükülmeyen İsmail Balaban'ın Survivor parkurlarında da bileği bükülmüyor. İsmail Balaban hakkında araştırma yapanlar bir ikiz kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı.
Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Güreş kariyeri başarılarla dolu olan İsmail Balaban, Survivor 2021 kadrosunda oldukça önemli bir isim haline geldi parkulardaki başarısıyla.
Ünlüler kadrosunda yer alan İsmail'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Antalya'nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde dünyaya gelen başpehlivan İsmail Balaban hakkında merak edilenler araştırıldıkça şaşırtan bir takım bilgiler ortaya çıkıyor.