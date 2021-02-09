Survivor İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış gerçek küçük dil yutturan cinsten! Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail... Survivor 2021'in en göz önünde isimlerinden biri İsmail Balaban. Ünlüler takımında yer alan Başpehlivanlık ünvanı sahibi İsmail Balaban hem oyunlardaki performansı hem de sürekli sms birincisi çıkmasıyla ilgi odağı haline geliyor. Er meydanında bileği bükülmeyen İsmail Balaban'ın Survivor parkurlarında da bileği bükülmüyor. İsmail Balaban hakkında araştırma yapanlar bir ikiz kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı.