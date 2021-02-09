Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.02.2021 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 17:17
    ABONE OL

    İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış gerçek küçük dil yutturan cinsten! Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail...

    'in en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz İsmail Balaban. Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban oyunlardaki performansıyla dosta güven düşmana korku salıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık ünvanı sahibi olan 24 yaşındaki yarışmacı kimi zaman tartışmaların kimi zaman galibiyetlerin odağında. İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban'ın yaşı, mesleği nedir? gibi soruların yanıtları merak edilirken daha önce Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail Balaban hakkında gördüklerine bir daha baktıracak bir gerçek ortaya çıktı.

    Survivor İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış

    Survivor İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış gerçek küçük dil yutturan cinsten! Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail... Survivor 2021'in en göz önünde isimlerinden biri İsmail Balaban. Ünlüler takımında yer alan Başpehlivanlık ünvanı sahibi İsmail Balaban hem oyunlardaki performansı hem de sürekli sms birincisi çıkmasıyla ilgi odağı haline geliyor. Er meydanında bileği bükülmeyen İsmail Balaban'ın Survivor parkurlarında da bileği bükülmüyor. İsmail Balaban hakkında araştırma yapanlar bir ikiz kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı.

    Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Güreş kariyeri başarılarla dolu olan İsmail Balaban, Survivor 2021 kadrosunda oldukça önemli bir isim haline geldi parkulardaki başarısıyla.

    Ünlüler kadrosunda yer alan İsmail'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Antalya'nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde dünyaya gelen başpehlivan İsmail Balaban hakkında merak edilenler araştırıldıkça şaşırtan bir takım bilgiler ortaya çıkıyor.

        Survivor'dan önce Masterchef'e katıldığı ortaya çıkan İsmail Balaban hakkında bilgiler irdelendikçe pek çok detay gün yüzüne çıkıyor. Onlardan biri de İsmail Balaban'ın bir ikizi olduğu.

        İsmail Balaban'ın Turan Balaban adında hem de kendisi gibi güreşçi olan bir ikiz kardeşi bulunuyor.

        İŞTE İSMAİL BALABAN VE İKİZİ

        İsmail Balanan (solda)-Turan Balaban(sağda)

            SURVIVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

            Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.

            Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey'dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

            Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görmektedir.

            2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

                2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

                GÜREŞ KARİYERİ

                2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

                2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

                2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

                2014 Kırkpınar ikinciliği

                2015 Kurtdereli ikincliği

                2016 Kurtdereli üçüncülüğü

                2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

                2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

                2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Survivor İsmail Balaban'dan bir tane daha varmış gerçek küçük dil yutturan cinsten! Masterchef'e de katıldığı ortaya çıkan İsmail...