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    • 09.02.2021 15:02
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    • 09.02.2021 15:02
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    'in son halini görenler 'Efe'm sana ne oldu' demeden geçmiyor! 'nın 'si eridi bitti

    Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında, özellikle Latin Amerika ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi olan Engin Akyürek, başrolünde yer aldığı adlı diziyle şu sıralar hayli konuşuluyor. 39 yaşındaki başarılı oyuncu Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı karakteriyle kariyerinde bir basamak daha atladı desek yanlış olmaz. Sefirin Kızı'nın çekimlerine devam eden Engin Akyürek'in son hali görenleri şaşırtmadan edemedi. Engin Akyürek adeta eriyip bitmiş. Özellikle diğer bir başrol 'ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması sonrası dizinin izleyicileri korkuyor. İşte Engin Akyürek'in son hali.

    Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si eridi bitti

    Engin Akyürek'in son halini görenler 'Efe'm sana ne oldu' demeden geçmiyor! Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si eridi bitti... Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle takdir toplayan 39 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'in paylaşılan son fotoğafı korkuttu. Sefirin Kızı dizisi için Muğla'da çekimlerde bulunan ve herhangi bir sosyal medya hesabı olmayan Engin Akyürek'in fotoğrafını paylaşan isim Avukat Ömer Durak oldu. Fotoğrafta Engin Akyürek'in son hali 'Yok artık' dedirten cinsten. İşte detaylar...

    Başarılı oyuncu Engin Akyürek, Bodrum'da Sefir'in Kızı dizi çekimlerine devam ediyor. Avukat Ömer Durak, oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Günaydın" notunu düştü. Karede, Akyürek'le ilgili detaylar dikkat çekti.

    'Geçirgen Bağırsak Sendromu' nedeniyle bir hayli zayıflayan rol arkadaşı Neslihan Atagül gibi Engin Akyürek'in de zayıflamış olması hayranlarını bir hayli korkuttu.

        İŞTE ÇOK KONUŞULAN O KARE

        Engin Akyürek, başarılı performansı ve güçlü karakter ile bu sevgiyi hak ettiğini de her zaman ispatlayan isimlerden birisi. Sefirin Kızı dizisiyle yeniden ekrana dönmesi hayranlarını çok mutlu etmişti. Oyuncunun bir başka projesi de ortaya çıktı.

        Ünlü oyuncu Sessizlik isimli bir kitap yazmıştı. Bu kitap İspanyolca'ya çevrilecek. Alınan bu önemli karar oyuncu adına da son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güney Amerika'da çok sevilen ünlü oyuncunun kitabının İspanyolca yayınlanması bu bölgedeki hayranları arasında çok konuşulacak gibi görünüyor.

        ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

        Star TV ekranlarında yer alan ve pazartesi günleri yayınlanan Seferin Kızı dizisi adeta milyonları ekranlara kilitledi. Dizinin başrol oyuncusu olan Engin Akyürek sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Dizide Sancar Efe ismiyle bilinen Engin Akyürek hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

            2 Ekim 1981 tarihinde Ankara' da soğan Engin Akyürek, aslen Erzincanlı. Babası memur annesi ev hanımı olan Engin Akyürek'in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek'in hayalinde futbolcu olmak varmış. Fanatik Beşiktaşlı olan Akyürek, iseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır.

            2004 yılında"Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül'ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

            ENGİN AKYÜREK'İN ÖDÜLLERİ

            2006 yılında ÇASOD Oyunculuk Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçıunvanını aldı.

            2007 yılında 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı unvanını aldı.

            2012 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

            2014 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Kara Para Aşk adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
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            Haberler Magazin Engin Akyürek'in son halini görenler 'Efe'm sana ne oldu' demeden geçmiyor! Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si eridi bitti