Ünlü oyuncu Sessizlik isimli bir kitap yazmıştı. Bu kitap İspanyolca'ya çevrilecek. Alınan bu önemli karar oyuncu adına da son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güney Amerika'da çok sevilen ünlü oyuncunun kitabının İspanyolca yayınlanması bu bölgedeki hayranları arasında çok konuşulacak gibi görünüyor.