Engin Akyürek'in son halini görenler 'Efe'm sana ne oldu' demeden geçmiyor! Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si eridi bitti... Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle takdir toplayan 39 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'in paylaşılan son fotoğafı korkuttu. Sefirin Kızı dizisi için Muğla'da çekimlerde bulunan ve herhangi bir sosyal medya hesabı olmayan Engin Akyürek'in fotoğrafını paylaşan isim Avukat Ömer Durak oldu. Fotoğrafta Engin Akyürek'in son hali 'Yok artık' dedirten cinsten. İşte detaylar...
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, Bodrum'da Sefir'in Kızı dizi çekimlerine devam ediyor. Avukat Ömer Durak, oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Günaydın" notunu düştü. Karede, Akyürek'le ilgili detaylar dikkat çekti.
'Geçirgen Bağırsak Sendromu' nedeniyle bir hayli zayıflayan rol arkadaşı Neslihan Atagül gibi Engin Akyürek'in de zayıflamış olması hayranlarını bir hayli korkuttu.