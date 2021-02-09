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    • Magazin
    • 09.02.2021 22:56
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    • 09.02.2021 22:56
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    Harp etmekten başka şansı yok! nda ayak oyunlarına maşa olacak

    Harp etmekten başka şansı yok! nda yaşanan gelişmeler soluksuzca izlendi. Yeni bölümde Kulucahisar Kalesi'ni Osman Bey'in muhteşem planıyla geri aldım zannederken kaybeden Nikola bu kez Kayılara başka bir yerden saldıracak. Targun Hatun ve Göktuğ, Nikola'nın ayak oyunlarına maşa olarak obayı basıp herkesi şaşkınlığa uğratacak. Öte yandan Bamsı Bey'in hançerlenmesi başta Osman Bey olmak üzere Kayı'nın bütün yiğit evlatlarını derinden sarsacak. Yarın izleyici karşısına çıkacak olan dizide bu hafta yer yerinden oynayacak ve Osman Bey'in savaşmaktan başka şansı kalmayacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Çarşamba günlerinin soluksuz izlenen tarihi yapımı Kuruluş Osman'da geçen hafta Osman Bey'in düşmanı mahvetmek için kurduğu planlar ekranları başındaki izleyiciler tarafından heyecanla izlendi. Bayhoca'yı kurtarmak için Kulucahisar'ı vermiş gibi görünen Osman Bey yiğit Türk askerleriyle kaleyi Bizans'ın elinden bizzat aldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda Bamsı Bey'in hançerlenmesi izleyicilerin yüreğini yaralarken, Targun ve Göktuğ'un oba için kurduğu hain plan dikkatlerden kaçmadı. İşte Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

    NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

    Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

    Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

    BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

    Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

        Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

        TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

        Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

            KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            "Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"

            Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!

            Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.

            Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.

            Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.

                GÖKTUĞ VE TARGUN, NİKOLA'YLA İTTİFAKA GİDİYOR

                Osman Bey tarafından obadan sürülen Göktuğ ve Targun, Flatyos'la bir araya gelerek Nikola'nın ittifakına katıldı.

                Osman Bey'e karşı Haçlı ittifakını kurmak için çalışan ve Kumanlardan destek almayı planlayan Nikola, Flatyos'u anlaşma yapması için sandıklar dolusu altınla birlikte Kuman kampına gönderdi.

                Flatyos, Kuman beyine "Gördüğüm en acımasız gerçek savaşçılar için çil çil altın getirdim… Kan için ganimet için ölmeye gelenleri altına boğmaya geldim" diye seslendi. Bey çadırından Targun Hatun'un çıkması ile şaşkına dönen Flatyos panikle kılıcına davranırken, Göktuğ'un attığı okla şaşkınlığı ikiye katlandı.

                Targun, "Babamın beyliğini elinden alan Sargın'ı Göktuğ ile bir olup öldürdük… Kumanlar artık benim emrimde Flatyos. En kanlısından, en acımasızından intikam için geldim…" derken, Göktuğ ise "Nikola'dan alacağımız altınlar… Türklerin topraklarından kaldıracağımız ganimet… Ama daha önemlisi… Osman'dan alınacak intikamımız var" dedi.
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                Haberler Magazin Harp etmekten başka şansı yok! Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanında ayak oyunlarına maşa olacak