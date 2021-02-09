Çarşamba günlerinin soluksuz izlenen tarihi yapımı Kuruluş Osman'da geçen hafta Osman Bey'in düşmanı mahvetmek için kurduğu planlar ekranları başındaki izleyiciler tarafından heyecanla izlendi. Bayhoca'yı kurtarmak için Kulucahisar'ı vermiş gibi görünen Osman Bey yiğit Türk askerleriyle kaleyi Bizans'ın elinden bizzat aldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda Bamsı Bey'in hançerlenmesi izleyicilerin yüreğini yaralarken, Targun ve Göktuğ'un oba için kurduğu hain plan dikkatlerden kaçmadı. İşte Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...
KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.
BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!
Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.