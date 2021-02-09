İlgiyle izlenen fenomen yarışmalar arasında yer alan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün heyecanlı ve eğlenceli gelişmeleriyle keyifle izleniyor. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile başlayan Gelinim Mutfakta'da günün puanları verildi, peki en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin kim oldu, en çok kimin tabağı belirlendi. İzlemeyi kaçıranların merak ettiği 9 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
9 ŞUBAT SALI ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
8 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Aysun: 15
Zeynep: 17
Ayten: 12
Damla: 16
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.