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    • Magazin
    • 08.02.2021 09:41
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    • 08.02.2021 09:41
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    ? ? Büyük mücadele…

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Olarak karşımıza çıkıyor. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir büyük bir mücadele vardı. Adadan gitmek istemeyen Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya rekabet içindeydi. Peki ? Dokunulmazlık sonrasında kaybeden takım içlerinden birinin ismini söyledi ve en çok adı yazılan isim ikinci eleme adayı olarak belirlendi. İşte de yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen yarışma herkesi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Peki son bölümde neler yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu, ikinci eleme adayı olarak kim belirlendi? Eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan kişi Salı akşamı belli olacak ve adaya veda edecek.

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 ŞUBAT)

    Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı.

    SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

    3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.

    ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (6 ŞUBAT)

    Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

    SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    5 oy ile Doğan ilk eleme adayı oldu.

        SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

        Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

        Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

        HASTALIĞI NE?

        Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

        Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.

        Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı hareketleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.

        Tekrarlanan hareketler gerginliği geçici olarak durdurur, obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin bu hareketleri hemen tekrar etmesi gerekir. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler, fakat kendilerini durduramazlar.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Büyük mücadele…