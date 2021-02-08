Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen yarışma herkesi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Peki son bölümde neler yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu, ikinci eleme adayı olarak kim belirlendi? Eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan kişi Salı akşamı belli olacak ve adaya veda edecek.
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 ŞUBAT)
Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?
3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (6 ŞUBAT)
Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
5 oy ile Doğan ilk eleme adayı oldu.