Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Eski manken Bilun Dohmen neden köye yerleşti?

BİLUN DOHMEN KİMDİR?

90'lı yılların ünlü mankenlerinden biri olan Dohmen, mankenlik yaptığı süre boyunca Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde podyumlara çıkmıştır.

Bilun Dohmen, İstanbul'da gerçekleşen Cemil İpekçi'nin defilesinde gelinlik ile boy gösterip mankenliği bırakmıştır. Bir zamanlar podyumların tozunu attıran eski manken Dohmen, şuan Bodrum'da bir köyde yaşamaktadır.