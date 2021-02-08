Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Eski manken Bilun Dohmen neden köye yerleşti?

Bilun Dohmen kimdir? Eski manken Bilun Dohmen kim, nereli? Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Köy hayatı yaşayan eski manken yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Peki, Bilun Dohmen kimdir?
BİLUN DOHMEN KİMDİR?
90'lı yılların ünlü mankenlerinden biri olan Dohmen, mankenlik yaptığı süre boyunca Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde podyumlara çıkmıştır.
Bilun Dohmen, İstanbul'da gerçekleşen Cemil İpekçi'nin defilesinde gelinlik ile boy gösterip mankenliği bırakmıştır. Bir zamanlar podyumların tozunu attıran eski manken Dohmen, şuan Bodrum'da bir köyde yaşamaktadır.
Eski manken Bilun Dohmen, köy hayatına gözyaşları içerisinde veda etti. 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen'in yaşadığı hırsızlık olayları canına tak etti. Yıllardır giydiği şalvarını çıkardı ve tekrar şehre döndü.
Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.