Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.02.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 16:48
    ABONE OL

    kimdir, nerelidir? Eski manken Bilun Dohmen neden köye yerleşti?

    kimdir? Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren nerelidir? Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek bir köye yerleşmişti. Peki dir?

    takvim.com.tr
    Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Eski manken Bilun Dohmen neden köye yerleşti?

    Bilun Dohmen kimdir? Eski manken Bilun Dohmen kim, nereli? Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Köy hayatı yaşayan eski manken yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Peki, Bilun Dohmen kimdir?

    BİLUN DOHMEN KİMDİR?

    90'lı yılların ünlü mankenlerinden biri olan Dohmen, mankenlik yaptığı süre boyunca Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde podyumlara çıkmıştır.

    Bilun Dohmen, İstanbul'da gerçekleşen Cemil İpekçi'nin defilesinde gelinlik ile boy gösterip mankenliği bırakmıştır. Bir zamanlar podyumların tozunu attıran eski manken Dohmen, şuan Bodrum'da bir köyde yaşamaktadır.

    Eski manken Bilun Dohmen, köy hayatına gözyaşları içerisinde veda etti. 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen'in yaşadığı hırsızlık olayları canına tak etti. Yıllardır giydiği şalvarını çıkardı ve tekrar şehre döndü.

    Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.

        Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen'in hayalleri yarıda kaldı.

        Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen'in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen'in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı.

        Dohmen, 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Eski manken Bilun Dohmen neden köye yerleşti?