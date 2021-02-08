Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında yeni hafta bomba gibi başladı. Günün en yüksek ve en düşük puanlarını alan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? İzlemeyi kaçıranların özellikle araştırdığı Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da yeni ödül sistemi hakkınd amerak edilen tüm detayları da haberimizde bulabilirsiniz.
8 ŞUBAT PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Rabia:
Tuğçe:
Batıcan:
Mehmet:
Adnan:
Emre:
Ali Nail:
Erhan:
Ahmet:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.
YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!
Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.