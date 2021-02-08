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    • Magazin
    • 08.02.2021 18:03
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    • 08.02.2021 18:03
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    ? (8 Şubat Pazartesi) ’da yeni ödül sistemi!

    ? (8 Şubat Pazartesi) Sorusunun yanıtı merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. TV8’in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında yeni haftanın ilk gününde puanlar belli oldu. Yarışmada sürprizler de oldu, artık 6 kız 6 erkek yarışmacı ile devam edilecek. Ayrıca yeni ödül sistemi kuruldu ve Serya Sever detayları paylaştı. ’da yeni ödül sistemi nasıl şekillenecek? İşte bugün Doya Doya Moda’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında yeni hafta bomba gibi başladı. Günün en yüksek ve en düşük puanlarını alan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? İzlemeyi kaçıranların özellikle araştırdığı Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da yeni ödül sistemi hakkınd amerak edilen tüm detayları da haberimizde bulabilirsiniz.

    8 ŞUBAT PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:
    Ceren:
    Birben:
    Rabia:
    Tuğçe:

    Batıcan:
    Mehmet:
    Adnan:
    Emre:
    Ali Nail:
    Erhan:
    Ahmet:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!
    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        BATICAN KARALAR KİMDİR?

        Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? (8 Şubat Pazartesi) Doya Doya Moda’da yeni ödül sistemi!