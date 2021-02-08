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    • 08.02.2021 23:09
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    • 08.02.2021 23:09
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    kim kazandı? Survivor'da bu gece ödül ne oldu?

    ? hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Survivor'da Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları ödül oyunlarını kazanmak için büyük bir mücadele sergiliyor. Yarışmanın 8 Şubat tarihli bölümünde yarışmacılara yemek ödülü sunuldu. Peki, ?

    takvim.com.tr
    8 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da bu gece ödül ne oldu?

    8 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyunu kimin kazandığı belli oldu. Dominik'te devam eden yarışmada heyecan her hafta artıyor. Yarışmacılar ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, 8 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2021, 8 Şubat Pazartesi ödül oyunu tamamlandı. Ünlüler 10-7 kazandı.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNU NE OLDU?

    Ödül oyunu ödülü atıştırmalık meyve toplarıdır. Kazanan takım atıştırmalık meyve toplarının sahibi olacak.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

    Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken yaşadığı gerginliklerle adından söz ettiren Çağrı ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

    Babasını erken kaybettiğini ifade eden Çağrı, annesinin kendisinin oyuncu olmasını istediğini ve Çukur macerasının başladığını söyledi. 'Ekmeğimin peşindeyim' ifadesinin sevildiğini ifade eden ve bu sayede devam ettiğini belirten Çağrı şu açıklamalarda bulundu:

    Survivor'ın benim için bir şans olduğunu hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.

        Babamı erken kaybettikten sonra işte çocukluğun verdiği şey hem de arkadaş çevresi olabilir hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik iyi okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.

        Varmış gibi gözüken akrabalar da oldu ama sadece anneme böyle verirken ezdiler. Bunun sorumlusu benim aslında. Annem kanser oldu onu da ben ettiğimi düşünüyorum kanser. Sonrasında annem benim oyuncu olmamı isterdi hep. Allah razı olsun benim burada olmamım sebebi bir dostum vardı. Onun yanına gittim şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. Sonra beni Çukur adlı diziye soktu.
        Allah yüzümüze baktı bizim orada. Bir laf söyledim, 'ekmeğimin peşindeyim' onun üzerine sevildi, devam ettik Oyunculuk herkesin çok para kazandığı bir şey değil. Survivor benim için son şans annemi gururlandırmak istiyorum.
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        Haberler Magazin 8 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da bu gece ödül ne oldu?