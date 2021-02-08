8 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da bu gece ödül ne oldu?

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken yaşadığı gerginliklerle adından söz ettiren Çağrı ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Babasını erken kaybettiğini ifade eden Çağrı, annesinin kendisinin oyuncu olmasını istediğini ve Çukur macerasının başladığını söyledi. 'Ekmeğimin peşindeyim' ifadesinin sevildiğini ifade eden ve bu sayede devam ettiğini belirten Çağrı şu açıklamalarda bulundu:

Survivor'ın benim için bir şans olduğunu hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.