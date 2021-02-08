Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...
Eski manken Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen, 8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Işıltılı hayatı geride bırakan ünlü manken çiftliğinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar besliyor ve sanat dünyasından arkadaşlarını da Bodrum'daki köy evinde ağırlıyordu. Ancak yeni hayatını çok seven eski mankenin başına gelmeyen kalmadı. Her gün bir olumsuzlukla karşılaşan Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatından vazgeçti. İşte Türkiye ve Avrupa'da sayısız defilelere çıkan eski manken Bilun Dohmen'in yıllar içindeki değişimi...
TAVUKLARINI BİLE ÇALDILAR
Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.Meslek hayatı sonrası kurduğu çiftlikte koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlayan Dohmen'in evi, 3 kez soyuldu. Kendi başına almaya çalıştığı önlemler fayda vermedi.
HAYALLERİ YARIDA KALDI
Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade etti. Dohmen, "Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler." şeklinde konuştu.