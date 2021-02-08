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Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

Eski manken Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen, 8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Işıltılı hayatı geride bırakan ünlü manken çiftliğinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar besliyor ve sanat dünyasından arkadaşlarını da Bodrum'daki köy evinde ağırlıyordu. Ancak yeni hayatını çok seven eski mankenin başına gelmeyen kalmadı. Her gün bir olumsuzlukla karşılaşan Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatından vazgeçti. İşte Türkiye ve Avrupa'da sayısız defilelere çıkan eski manken Bilun Dohmen'in yıllar içindeki değişimi...

08.02.2021 15:39 - Son Güncelleme: 08.02.2021 16:06
Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kuran eski manken Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti!

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Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

TAVUKLARINI BİLE ÇALDILAR

Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.Meslek hayatı sonrası kurduğu çiftlikte koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlayan Dohmen'in evi, 3 kez soyuldu. Kendi başına almaya çalıştığı önlemler fayda vermedi.

Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

Koyunları, keçileri çalınan Dohmen, tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp, Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi.

Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA...

Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle vedalaşırken gözyaşlarına boğuldu. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda etti.

Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

HAYALLERİ YARIDA KALDI

Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade etti. Dohmen, "Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler." şeklinde konuştu.