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    • Magazin
    • 08.02.2021 23:56
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    • 08.02.2021 23:56
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    'Çaylar' repliğiyle akıllara kazınmıştı! 'ın ''i hakkındaki o gerçek şaşırttı! meğerse...

    Yayınlandığı dönemde 'Çaylar' repliğiyle dillerden düşmeyen 'ın ''i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın'ın ardından projelerde yer almayan hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Yılda birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol hakkındaki o gerçek ise hayrete düşürdü. İşte Almanya doğumlu olan Özmol hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

    Çaycı Hüseyin şaşırttı

    Yayınlandığı dönemde 'Çaylar' repliğiyle dillerden düşmeyen Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın'ın ardından projelerde yer almayan Alpaslan Özmol hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.

    ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?
    Alparslan Özmol 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.

    Daha sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu.

    Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

        Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.

        1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)
        2000 – Kahkaha Show
        2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)
        2002 – Reyting Hamdi
        2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)
        2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)
        2005- Saklambaç (Satır)
        2006 – Güldünya (General Siton)


        2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)
        2007 – Hakkını Helal Et (Emin)
        2008 – Komedi Türk (Alparslan)
        2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)
        2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)
        2009 – Yalancı Romantik
        2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın
        2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)

        Necati Şaşmaz: Elazığ

            Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


                Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                Tamer Karadağlı - Kars

                    Burak Özçivit - Gaziantep


                    Didem Balçın - Ankara

                    Celal Yonat - Sivas
                        Haberler Magazin 'Çaylar' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek şaşırttı! Alpaslan Özmol meğerse...