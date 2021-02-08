Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.