Yayınlandığı dönemde 'Çaylar' repliğiyle dillerden düşmeyen Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın'ın ardından projelerde yer almayan Alpaslan Özmol hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.
ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?
Alparslan Özmol 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.
Daha sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu.
Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.