EDHO'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir husumetin kapıları iyice aralandı. Cihan'ın can vermesini fırsat bilen Yaman, yeğeni Özcan'ı kullanarak Hızır Ali ve Didem'e büyük bir tuzak hazırladı. aşmet, İdris Reis'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hasımlarının kolay kolay pes edebilecek bir yapıya sahip olmadıklarının özellikle altını çizen Ceylan, şayet onların işini bitirmemeleri durumunda ucunun sevdiklerine dokunacağı mesajını vermişti. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 182. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümüyle 9 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.