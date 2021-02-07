Kuruluş Osman'da hürriyet ateşi tutuştu! İhanet zokasını yuttu! Büyük tonga... Kuruluş Osman dizisi 45. yeni bölümüyle 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Flatyos, Targun Hatun ve Göktuğ'un Osman Bey'den intikam almak üzere ittifak yapması herkesi şaşırtan olaylardan oldu. Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti! Osman Bey, Nikola'nın Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı.
Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle!
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"
Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!
Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.
Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.
Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.