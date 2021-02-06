Neslihan Atagül'ün vedasının ardından Sefirin Kızı dizisinde yaşanan gelişmeler merak konusu oluyor. Star TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinde Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılması ve yerine ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün katılması çok konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında diziye yeni bir ismin daha transfer olduğu duyuruldu. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakterine hayat veren Ferit Aktuğ Sefirin Kızı dizinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun dizide Bora isimli bir karakteri canlandıracağı bilgisi paylaşıldı.
FERİT AKTUĞ, SEFİRİN KIZI'NDA!
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakterine hayat veren Ferit Aktuğ Sefirin Kızı dizinin kadrosuna katıldı.
FERİT AKTUĞ KİMDİR?
Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.
Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır.