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    • 06.02.2021 16:08
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    'nın Dicle'sine fettan rakip bakalım içinden nasıl çıkacak! Menajerimi Ara Merve kimdir? Almila Ada...

    Oyuncu kadrosunda , , , , , , ile 'nun yer aldığı 'a, 'nin bu sezon ki en flaş işlerinden biri oldu. Dinamik oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla adından söz ettiren Menajerimi Ara konu açısından tam çıkmaza girmişken bomba bir oyuncu diziye dahil olacak. Star TV'de ile başrolde yer alan ancak bir türlü beklenen reytingi veremeyen Güvercin isimli dizinin yıldızı Almila Ada, Menajerimi Ara kadrosun Merve karakteriyle dahil olacal. Merve karakteri Dicle'nin başına türlü çoraplar örecek.

    Menajerimi Ara ayrılık! Yerine Almila Ada geliyor

    Menajerimi Ara'nın Dicle'sine fettan rakip bakalım içinden nasıl çıkacak! Menajerimi Ara Merve kimdir? Almila Ada... Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara konuk oyuncularıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Dicle'nin kariyeri, babası ile olan ilişkisi ve Barış'a olan büyük aşkı etrafında şekillenen diziye yeni kan geliyor. Almila Ada sevilen diziye Merve karakteri ile katıldı. Almila Ada kimdir?

    Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Fakat ardından başlayan dizilerle reytingleri bir hayli sarsıldı. Kanal diziye final vermek yerine ise pazar gününe çekince reytinglerde artış oldu.

    Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Fatih Artman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Fransız dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisi Ay Yapım imzası ile ekranlara her hafta ünlü konuk oyuncularla devam ediyor. Ancak dizinin kadrosunda bazı oynamalar yapıldı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre güzel oyuncu, Menajerimi Ara isimli dizide yerini alacak. Pazar akşamları yayınlanmakta olan Star TV dizisinde daimi oyuncular arasına katılan Almila Ada, Merve karakterini canlandıracak.

        ALMİLA ADA KİMDİR?

        Menajerimi Ara dizisinde Merve karakterini oynayacak olan oyuncu, 4 Ağustos 1994 yılı İstanbul doğumludur. Gerçek adı Almila Ada olan oyuncu 1.74 boyunda ve 48 kilodur. Almila Ada'nın annesi moda tasarımcısı babası ise gazetecidir. Almila Ada annesinin işi nedeni ile bir süre Rusya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alan oyuncu lise zamanlarında Uluslararası Vane Bale Yarışmasında yer almıştır.

        Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Londra, Paris ve Prag gibi birçok Avrupa ülkesinde dansçı ve manken olarak çalışmıştır. BU sırada bir cast direktörü tarafından keşfedilen güzel oyuncu mesleğine böyle başlamıştır.

            Oyuncu, Londra'da bale eğitimi aldığı zamanlarda hocası tarafından oyunculuğa yönlendirilmiştir. Tüm dünyada izlenme rekoru kıran Yenilmezler: Ultran Çağı filminde yer alan Scarlett Johansson'un çocukluğunu oynamak için seçmelere katılmış ve kazanmıştır. Sağlık problemleri yaşadığı için İstanbul'a dönen Almila Ada Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde yer almıştır.

            Daha sonra 2016 senesinde Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterini canlandırmıştır. Ardından 2017 senesinde Adı Efsane dizisinde ilk başrolünü oynamıştır. Aynı yıl Cennetin Gözyaşları dizisinde başrol olan Cennet'i oynamıştır. 2018 senesinde ise Kırık Ayna dizisinde Melike karakterini, 2019 senesinde ise Güvercin dizisinde Zülüf karakterini canlandırmıştır. Bunların yanı sıra 2020 senesinde Son Parti sinema filminde yer almış ve Birsu karakterine hayat vermiştir. Oyuncu, En İyi Kısa Film dalında Uluslararası başarılar elde etmiştir. Hollister, IQ, Vogue gibi dergilere modellik yapmıştır. 2018 senesinde ise Pointe Stüdyo adında pilates merkezi açmıştır.

            MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Dicle'nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan'ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir. Gülben Ergen'in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır. Feris'in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur. Çınar'ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans'ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan'la ilgili araştırmalarına devam eder. Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.
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