Menajerimi Ara'nın Dicle'sine fettan rakip bakalım içinden nasıl çıkacak! Menajerimi Ara Merve kimdir? Almila Ada... Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara konuk oyuncularıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Dicle'nin kariyeri, babası ile olan ilişkisi ve Barış'a olan büyük aşkı etrafında şekillenen diziye yeni kan geliyor. Almila Ada sevilen diziye Merve karakteri ile katıldı. Almila Ada kimdir?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Fakat ardından başlayan dizilerle reytingleri bir hayli sarsıldı. Kanal diziye final vermek yerine ise pazar gününe çekince reytinglerde artış oldu.
Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Fatih Artman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Fransız dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisi Ay Yapım imzası ile ekranlara her hafta ünlü konuk oyuncularla devam ediyor. Ancak dizinin kadrosunda bazı oynamalar yapıldı.