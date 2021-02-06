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    • 06.02.2021 17:01
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    • 06.02.2021 17:01
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    Serüvenine aniden son verilecek fişi çekiliyor! Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar 'de gelecek haftalarda...

    Serüvenine aniden son verilecek fişi çekiliyor! Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar 'de gelecek haftalarda son bulacak. Yoluna çarşamba günleri tam gaz devam eden dizisine dair dikkat çeken bir gelişme yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere geçen ayın ilk günü açılan Exxen'de kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşamıştı. Özellikle son zamanlarda TV 8' de bazı projelerin hayat geçmesiyle yeni kararların alınması gündeme geldi. Ocak ayında Masterchef 2020'nin final yapması ve Survivor 2021'ın 9 Ocak'ta başlamasıyla birlikte TV8'de yeni dönemde neler yayınlanacağı merak ediliyor. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    İz bırakan sahneleriyle izleyicilerin gündeminden düşmeyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili yeni gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. Ocak ayının ilk haftasında Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla birlikte Survivor 2021 ekranlara merhaba dedi. Yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin başlayacağı söyleniyor. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği konuşuluyor.

    O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

    Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.

    Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye ve Survivor 2021 sezonunun başlayacak olması, programların çakışmasına neden oldu .

    Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

        TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

        Öte yandan dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?

        Doğduğun Ev Kaderindir'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

            Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

            TV8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

            Sosyal medyada Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

                Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi.

                Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
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                Haberler Magazin Serüvenine aniden son verilecek fişi çekiliyor! Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar TV8'de gelecek haftalarda...