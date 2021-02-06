İz bırakan sahneleriyle izleyicilerin gündeminden düşmeyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili yeni gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. Ocak ayının ilk haftasında Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla birlikte Survivor 2021 ekranlara merhaba dedi. Yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin başlayacağı söyleniyor. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği konuşuluyor.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.