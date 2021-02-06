Başarısından sürekli söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ramo'da dört oyuncunun ardı ardına diziden ayrılması izleyiciyi isyan ettirdi. Özellikle Ramo dizisinin son bölümlerinde 4 ünlü oyuncuyla birlikte Olgun Şimşek'in veda etmesi EDHO izleyicileri heyecanlandırdı. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi ve Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarında heyecan yarattı. Dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da arttı. İzleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.