Aksiyon yüklü sahneleriyle cuma akşamı merakla izlenen Ramo'nun son bölümünde Sibel'in başına ardı ardına gelen olaylar herkesi şok etti. Esra Bilgiç tarafından canlandıran Sibel karakteri neşeli ve gülderen tavırlarıyla izleyicilerin sevdiği bir karakter olarak gönüllerde yer edinmişti. Ancak dün akşam Sibel'in düğünde vurulması, ardından yaralı olarak yattığı odaya hastaneye hemşire-bakıcı kılığında giren iki kişinin bomba koyup odayı havaya uçurması karşısında herkesi şok oldu. Ramo odanın patladığı anda içeri doğru koşarak gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler şimdi Esra Bilgiç'in canlandırdığı Sibel karakterinin akıbetinin ne olacağını heyecanla bekliyor.
ESRA BİLGİÇ VEDA MI EDİYOR?
Sibel karakterine başarıyla hayat veren Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ramo'nun Sibel'in mezarı başında ağladığı anlar izleyicileri hüzünlendirdi.
Ramo'nun en efsane isimlerinden olan Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise gelecek hafta netlik kazanacak.
SİBEL VURULDU! ÖLÜMLE BURUN BURUNA...
Ramo ve Sibel'in düğün gününde gerçekleşen saldırı sonucu Sibel vuruldu. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü.