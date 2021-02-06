SİBEL'İN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.