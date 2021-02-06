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    • 06.02.2021 11:27
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    • 06.02.2021 11:27
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    'da anında ters köşe ayrılık getirdi! İzleyiciler kafalarını duvarlara vuruyor! En çılgın isim...

    'da anında ters köşe ayrılık getirdi! İzleyiciler kafalarını duvarlara vuruyor! En çılgın isim olarak tarif edilen Sibel karakterinin veda edip etmediği akıllarda bir soru işareti olarak yerini korumaya başladı. Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde Sibel'in düğünde vurulması ve peşi sıra yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıktı. Ağır yaralı olarak kurtulan ancak daha sonra Sibel'e hastanedeyken bombalı tuzak kuruldu. Ramo'nun Sibel'in başında "Kalk gidelim" diye ağlaması yürek burktu. İzleyiciler şimdi gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri beklerken Sibel'i canlandıran 'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

    Ramo'da ters köşe ayrılık getirdi!

    Aksiyon yüklü sahneleriyle cuma akşamı merakla izlenen Ramo'nun son bölümünde Sibel'in başına ardı ardına gelen olaylar herkesi şok etti. Esra Bilgiç tarafından canlandıran Sibel karakteri neşeli ve gülderen tavırlarıyla izleyicilerin sevdiği bir karakter olarak gönüllerde yer edinmişti. Ancak dün akşam Sibel'in düğünde vurulması, ardından yaralı olarak yattığı odaya hastaneye hemşire-bakıcı kılığında giren iki kişinin bomba koyup odayı havaya uçurması karşısında herkesi şok oldu. Ramo odanın patladığı anda içeri doğru koşarak gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler şimdi Esra Bilgiç'in canlandırdığı Sibel karakterinin akıbetinin ne olacağını heyecanla bekliyor.

    ESRA BİLGİÇ VEDA MI EDİYOR?

    Sibel karakterine başarıyla hayat veren Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ramo'nun Sibel'in mezarı başında ağladığı anlar izleyicileri hüzünlendirdi.

    Ramo'nun en efsane isimlerinden olan Esra Bilgiç'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise gelecek hafta netlik kazanacak.

    SİBEL VURULDU! ÖLÜMLE BURUN BURUNA...

    Ramo ve Sibel'in düğün gününde gerçekleşen saldırı sonucu Sibel vuruldu. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü.

        Sibel'in aniden ortaya çıkan kardeşi Gizem, Nehir ile iş birliği yaptı. Gizem'in Nehir'e düğünde bulunan korumaları haber vermesi üzerine Nehir ile beraber planın içinde olan Korkut'un adamları saldırıya geçti. Yapılan saldırıda Sibel vurulurken, Sibel'i kanlar içinde gören Ramo'nun korku dolu hali izleyicileri de derinden etkiledi.

        RAMO'NUN YENİ GÖREVİ

        Ramo, İstanbul'un büyük patronu Yıldırım'la tanıştı ancak bu görüşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım, Mazhar'a İstanbul'u yönetme görevini verirken, Ramo'yu da İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirdi. Ailesiyle tehdit edilen Ramo, kendi yıktığı düzeni yeniden kurmak zorundaydı.

        SİBEL'İN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

        Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.

            ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

            Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1.77 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

            Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

            8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı.

                Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

                Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermektedir.
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                Haberler Magazin Ramo'da anında ters köşe ayrılık getirdi! İzleyiciler kafalarını duvarlara vuruyor! En çılgın isim...