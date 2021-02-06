KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğlu olan Kaan Demirağ, daha önce Nur Atan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Daha sonra adı Aslışah Alkoçlar ile anılan Kaan Demirağ bir süre önce Alkoçlar ile nişanlanmıştı. Gıda sektöründe yönetici olan Demirağ, 37 yaşındadır.