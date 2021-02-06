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    • 06.02.2021 11:24
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    'in torunu ve evlendi! Düğünde Aslışah'ın gelinliği çok konuşuldu! Kaan Demirağ kimdir

    'in torunu, Ender- çiftinin kızları   ocak ayında nişanlandığı iş insanı ile dünyaevine girdi. Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ çiftinin nikah töreni, aile arasında Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Aslışah Alkoçlar'ın gelinliği büyük beğeni toplarken sosyal medyada Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim? soruları merak ediliyor.

    Geçen ay Kaan Demirağ ile hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar, dün akşam aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikâh töreninde, Aslışah Alkoçlar, elbiseye benzer sade bir gelinlik tercih etti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikâh memurunun sorusu üzerine Alkoçlar'ın bağırarak verdiği evet yanıtı dikkat çekti.

    MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER

    9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

    Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

        HAMİLELİK İDDİALARINI YANITLAMIŞTI

        Geçen günlerde hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, iddiaları yalanladığı paylaşımında, "İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." şeklinde konuşmuştu.

        Alkoçlar, yaklaşık dört ay önce sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katılmış ve aileye girmişti.

        O SÖZLERİ AKILLARA GELMİŞTİ

        Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

            Sosyetik güzel, "Baktık ki Hakan'la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk, oturup ayrılma kararı aldık" demişti.

            ASLIŞAH ALKOÇLAR HAKKINDA

            Aslışah Alkoçlar, 1993'te İzmir'de doğdu. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası iş adamı Ender Alkoçlar'dır. Aslışah Alkoçlar, Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır.

            15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı'da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.

                KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

                HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğlu olan Kaan Demirağ, daha önce Nur Atan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Daha sonra adı Aslışah Alkoçlar ile anılan Kaan Demirağ bir süre önce Alkoçlar ile nişanlanmıştı. Gıda sektöründe yönetici olan Demirağ, 37 yaşındadır.

                Kaan Demirağ içerisinde HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı'nı üstleniyor. Ekstrem sporlara merakı olduğu bilinen Demirağ'ın, sık sık seyahat ettiği de sosyal medya paylaşımlarından görülüyor.
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                Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! Düğünde Aslışah'ın gelinliği çok konuşuldu! Kaan Demirağ kimdir