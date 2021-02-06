Geçen ay Kaan Demirağ ile hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar, dün akşam aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikâh töreninde, Aslışah Alkoçlar, elbiseye benzer sade bir gelinlik tercih etti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikâh memurunun sorusu üzerine Alkoçlar'ın bağırarak verdiği evet yanıtı dikkat çekti.
MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER
9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi.
Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.