Günün değişmesi de fayda etmedi! İşler büsbütün sarpa sarıyor! Peş peşe hataların ardından final iddiaları

Star TV ekranları büyük bir umutla başlayan Sol Yanım dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Gün değiştirme kararı da fayda etmedi. Perşembe günü macerasına tam gaz devam eden Sol Yanım dizisinin yayın günü geçtiğimiz haftalarda Star TV tarafından çarşamba olarak revize edildi. Bu hafta yayınlanan bölümün reytingleri total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler ise kanal tarafından alınacak kararı heyecanla beklemeye başladı. Gözler final kararı alınıp alınmayacağında.

FİNAL YAPIYOR İDDİALARI GÜÇLENDİ

Dizinin reytingleri dünkü reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı.