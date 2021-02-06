Flatyos, Kuman beyine "Gördüğüm en acımasız gerçek savaşçılar için çil çil altın getirdim… Kan için ganimet için ölmeye gelenleri altına boğmaya geldim" diye seslendi. Bey çadırından Targun Hatun'un çıkması ile şaşkına dönen Flatyos panikle kılıcına davranırken, Göktuğ'un attığı okla şaşkınlığı ikiye katlandı.

Targun, "Babamın beyliğini elinden alan Sargın'ı Göktuğ ile bir olup öldürdük… Kumanlar artık benim emrimde Flatyos. En kanlısından, en acımasızından intikam için geldim…" derken, Göktuğ ise "Nikola'dan alacağımız altınlar… Türklerin topraklarından kaldıracağımız ganimet… Ama daha önemlisi… Osman'dan alınacak intikamımız var" dedi.