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    • Magazin
    • 06.02.2021 13:55
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    • 06.02.2021 13:55
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    Attığı yemi yuttu soyunu kurutacak! nda cansiperane mücadelesine feda oluyor

    Attığı yemi yuttu soyunu kurutacak! nda cansiperane mücadelesine feda oluyor. Reyting rekorları kıran 'da 'in hançerlenmesi şok etkisi yaratacak. Son bölümde yeğeni Bayhoca'nın esaretini kabul etmeyen Osman Bey büyük bir planla kaleyi Nikola'ya verse de muhteşem bir hareketle geri aldı. Bölüm sonrası ATV ekranlarında Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın Dündar Bey'i, Kayı'nın başına geçmesi kışkırtıyor. Ayrıca Osman Bey'den alacağı intikamları olduğunu iddia eden Göktuğ ve Targun, Flatyos ile ittifak yapıyor. Tüm bu olayların dışında Bamsı Bey'in tuzağa düşmesi ve sırtına hançer saplaması izleyicileri şaşırttı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanında Bamsı Bey şoku!

    Başarısıyla adından söz ettiren ve hayranlarını adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da bu hafta beklenmedik gelişmeler meydana geldi. Çarşamba akşamları soluksuz izlenen Kuruluş Osman'da dün akşam yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeğeni Bayhoca ve yengesi Lena Hatun'u kurtarmak için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim eden Osman Bey'in kaleyi geri aldığı anlarda heyecan arşa çıktı. Yavlak Arslan ve Kayı'nın yiğit alpleri, Nikola'nın kanlı oyununu bozarak tekrar kaleye Türk'ün şanlı sancağını dikti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Flatyos, Targun Hatun ve Göktuğ'un Osman Bey'den intikam almak üzere ittifak yapması herkesi şaşırtan olaylardan oldu.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"

    Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!

    Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.

    Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.

    Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.

        GÖKTUĞ VE TARGUN, NİKOLA'YLA İTTİFAKA GİDİYOR

        Osman Bey tarafından obadan sürülen Göktuğ ve Targun, Flatyos'la bir araya gelerek Nikola'nın ittifakına katıldı.

        Osman Bey'e karşı Haçlı ittifakını kurmak için çalışan ve Kumanlardan destek almayı planlayan Nikola, Flatyos'u anlaşma yapması için sandıklar dolusu altınla birlikte Kuman kampına gönderdi.

        Flatyos, Kuman beyine "Gördüğüm en acımasız gerçek savaşçılar için çil çil altın getirdim… Kan için ganimet için ölmeye gelenleri altına boğmaya geldim" diye seslendi. Bey çadırından Targun Hatun'un çıkması ile şaşkına dönen Flatyos panikle kılıcına davranırken, Göktuğ'un attığı okla şaşkınlığı ikiye katlandı.

        Targun, "Babamın beyliğini elinden alan Sargın'ı Göktuğ ile bir olup öldürdük… Kumanlar artık benim emrimde Flatyos. En kanlısından, en acımasızından intikam için geldim…" derken, Göktuğ ise "Nikola'dan alacağımız altınlar… Türklerin topraklarından kaldıracağımız ganimet… Ama daha önemlisi… Osman'dan alınacak intikamımız var" dedi.

        Targun ve Göktuğ'un Nikola'yla ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek? Targun ve Göktuğ'un karşı cepheye geçmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Kulucahisar'ı ele geçirmeyi başaramayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim?

            OSMAN BEY VE BAMSI BEY KARŞI KARŞIYA

            Osman Bey, Nikola'nın Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı.

            Görüşü sorulan Bamsı, Gündüz, Dündar beyler vatan toprağının verilemeyeceğini söyleyerek teklifin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken; Osman Bey'in "Kulucahisar'ı boşaltacağız! Kaleler fethedilir, düşmanlar yenilir, kaybedilen geri alınır. Bir Bay Hoca kolay yetişmez, bir Kayı Beyi düşmanın insafına terk edilemez. Ben yeğenimi geri alacağım ve kaleyi vereceğim. Kararım budur!" sözleri herkesi şaşırttı.

            Bamsı Bey, "Osman Bey kulaklarım yanlış mı işitti? Yoksa sen "Kulucahisar'ı verelim" mi dersin? Benim tanıdığım, bildiğim Osman Bey bunu demez! Böyle bir emir veremez" diyerek itiraz ederken; Osman Bey kararından dönmeyeceğini bildirdi.

            Osman Bey, Dündar Bey'i teklifi kabul ettiğini bildirmek üzere İnegöl'e yollarken; Bamsı Bey itirazını şu sözlerle sürdürdü: "Alınan kaleyi teslim etmek töreye aykırıdır. Bey dahi törenin dışına çıkamaz. Seni şiddetle uyarırım Osman Bey! Esir olan yeğenin olmasa böyle bir karar vermezdin! Yeğenin için töreyi çiğneyemezsin!" Osman Bey'in "Doğru dersin Bamsı Bey! Yeğen benim yeğenimdir, sağ salim yanıma dönmesini isterim" sözlerine Bamsı Bey "Osman Bey! Osman Bey! Ben bu yaşa Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin önce benim cesedimi çiğneyesin" diyerek sert çıktı.

                Gündüz Bey'in araya girmesi ile ortalık yatışırken, Osman Bey "İstişare ettik; diyeceğinizi dediniz. Gayrı Kayı Beyi kararını söyledi. Bay Hoca alınacak; kale verilecek. Hepiniz uyasınız!" diyerek son sözü söyledi.

                NİKOLA TUZAK KURDU, SAVCI BEY AĞIR YARALANDI

                Bayhoca'nın İznik'e gönderileceği istihbaratı alan Osman Bey, Savcı Bey'in de ısrarı ile kafileyi pusuya düşürmeyi planladı.

                Kafilenin güzergahına pusu atan ve yolunu kesen Kayı alpleri, büyük bir tuzakla karşılaştı. Oğlu Bayhoca'yı görmek ümidiyle nakledilen mahkumun başındaki çuvalı çıkaran Savcı Bey, Flatyos'la yüz yüze geldi. Şaşkınlığından yararlanarak Savcı Bey'i hançerleyen Flatyos, adamlarına emir verdi ve sivil görünümlü yolcuların Bizans askerleri olduğu ortaya çıktı.

                Nikola'nın şeytani tuzağının içine düştüğünü fark eden Osman Bey, zekice planıyla pusudan kurtulmayı başarırken, ağır yaralanan Savcı Bey Kayı Obası'na götürüldü.

                Osman Bey'i eline geçiremediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan Flatyos ise hıncını askerlerinden çıkardı.
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                Haberler Magazin Attığı yemi yuttu soyunu kurutacak! Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanında cansiperane mücadelesine feda oluyor