Başarısıyla adından söz ettiren ve hayranlarını adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da bu hafta beklenmedik gelişmeler meydana geldi. Çarşamba akşamları soluksuz izlenen Kuruluş Osman'da dün akşam yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeğeni Bayhoca ve yengesi Lena Hatun'u kurtarmak için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim eden Osman Bey'in kaleyi geri aldığı anlarda heyecan arşa çıktı. Yavlak Arslan ve Kayı'nın yiğit alpleri, Nikola'nın kanlı oyununu bozarak tekrar kaleye Türk'ün şanlı sancağını dikti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Flatyos, Targun Hatun ve Göktuğ'un Osman Bey'den intikam almak üzere ittifak yapması herkesi şaşırtan olaylardan oldu.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"
Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!
Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.
Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.
Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.