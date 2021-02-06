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    • 06.02.2021 09:31
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    • 06.02.2021 14:32
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    Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! : Felaket tellalı gövde gösterisi yapacak

    Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Efsane bir bölümle izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Bahar'ın Fuat tarafından esir alınması olay oldu. Kimsesiz Doğan kafayı hırsız Hamdi'ye iyice taktı ve Cihan'ın mekanını soyarken önünü keserek yine paralara el koydu. Behzat ve Tipi'nin evlerini basan Kaya'yı öldürmesi İdris Reis'in memleketten akrabalarını çağırmasıyla sonuçlandı. Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlenmesi ise Haşmet'i çılgına döndürdü. Haşmet, İdris Reis'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi.

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    EDHO 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir düşmanlığın kapıları iyice aralandı. Cihan'ın ölmesini fırsat bilen Yaman, yeğeni Özcan'ı kullanarak Hızır Ali ve Didem'e büyük bir tuzak hazırladı. Ancak Hızır Ali kendisini ve yanındakileri koruyarak saldırı yapan herkesi etkisiz hale getirdi. Fuat, kendisini bulmak isteyen Ceylan'ı ve yanındaki Bahar'a yolda tuzak kurarak ele geçirdi ve Ceylan'ın ensesine öldürmek için silahı dayadı. Hızır için kendisine eşi ve Bahar'ın esir edildiği görüntüleri gönderen Fuat'ı yakalamak an meselesi olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 182. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. İşte son bölümde damgasını vuran sahne...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

    Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

    Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

        Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

        İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

            Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

            Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

            Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

                Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

                Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

                Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

                    EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

                    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

                    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

                    Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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                    Haberler Magazin Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! EDHO 182. bölüm fragmanı: Felaket tellalı gövde gösterisi yapacak