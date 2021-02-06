Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir düşmanlığın kapıları iyice aralandı. Cihan'ın ölmesini fırsat bilen Yaman, yeğeni Özcan'ı kullanarak Hızır Ali ve Didem'e büyük bir tuzak hazırladı. Ancak Hızır Ali kendisini ve yanındakileri koruyarak saldırı yapan herkesi etkisiz hale getirdi. Fuat, kendisini bulmak isteyen Ceylan'ı ve yanındaki Bahar'a yolda tuzak kurarak ele geçirdi ve Ceylan'ın ensesine öldürmek için silahı dayadı. Hızır için kendisine eşi ve Bahar'ın esir edildiği görüntüleri gönderen Fuat'ı yakalamak an meselesi olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 182. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. İşte son bölümde damgasını vuran sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.